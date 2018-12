Wanda Nara, gli scatti in bianconero che fanno infuriare i tifosi interisti

Sempre protagonista sui social con i suoi messaggi enigmatici, Wanda Nara stavolta ha pubblicato gli scatti della sua ultima campagna pubblicitaria in cui indossa un maglione bianconero.

Con l'accordo per il rinnovo di contratto del suo Mauro Icardi ancora da trovare, Wanda fa infuriare ancora i tifosi dell'Inter con gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. In realtà si trattava di una campagna pubblicitaria del marchio Balmain, brand di moda che molto spesso si fa pubblicità attraverso influencer famosi legati al mondo del calcio.

La bella argentina sfoggiava un maglione caldo di colore bianconero, naturale l'associazione con i colori della Juventus e le immagini erano corredate da frasi tutte da interpretare: ''Non vale la pena lottare per chi non apprezza il tuo sacrificio, allontanati e aspetta l’occasione giusta...'' e ''Le persone che si stancano di ascoltare le verità sono le stesse che vivono di menzogne''. Un messaggio per qualcuno o soltanto una campagna pubblicitaria? La risposta al prossimo scatto social di Wanda.