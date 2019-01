Wanda Nara senza freni: "Il sesso? Per me è una componente essenziale"

Wanda Nara è sempre in fermento e anche questa volta è riuscita nel suo intento: creare clamore attorno al rinnovo di contratto del marito e assistito Mauro Icardi. Le parole delle bella argentina sembrano aver fatto breccia nella dirigenza nerazzurra che settimana prossima discuterà il rinnovo con relativo adeguamento del contratto. Wanda, però, non è solo agente, è anche mamma e sexy moglie. L'ex moglie di Maxi Lopez non ha mai avuto problemi a parlare di sesso e anche questa volta ai microfoni del magazine Regia ha spiegato: “Il sesso mi sembra essenziale nella mia vita come nella coppia. Lo considero molto importante e penso anche che nel mio caso la coppia stia bene, e questa è una cosa che la rinforza".

Wanda ha poi toccato altri argomenti dimostrando di essere una persona concreta e di non avere particolari fantasie: "La verità è che non ho fantasie da realizzare. Sono una persona molto ansiosa. Quindi, se devo fare una cosa, non aspetto". L'argentina ha poi parlato della sua voglia di indipendenza: “Mi è sempre piaciuto lavorare e non dipendere da nessun uomo, una cosa come anche ora nel mondo del calcio. Non sono solo la moglie di un calciatore, voglio mantenere una mia indipendenza economica" . Infine, la moglie di Icardi ha parlato di ciò che ama fare nel tempo libero e dell'utilizzo dei social network: “Mi piace ballare, ho un insegnante, prendo lezioni e oltre al ballo mi piace ascoltare la musica, per divertirmi, mi fa concentrare su altre cose, ti fa dimenticare le cose brutte perché devi pensare ai passi, alla musica, al ritmo. I social? Li gestisco io, anche se ora ho iniziato a delegare un po’ perché sono subissata di richieste. Ho fondato una società, ma lavoro anche per Icardi e ciò comporta un sacco di tempo sui social, siti web, Facebook, Instagram".