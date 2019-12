Wanda Nara si gode il sole della Maldive: follower in delirio

Wanda Nara è sempre più un punto di forza a Tiki Taka. La showgirl e procuratrice sportiva del marito Mauro Icardi è infatti rimasta saldo al suo timone nonostante la partenza del marito che ha lasciato bruscamente l'Inter per accasarsi al Psg. La 33enne di Buenos Aires si sente però sempre più a suo agio nel salotto di casa e nell'ultima puntata dell'anno ha anche avuto un siparietto piuttosto acceso con Ciccio Valenti, noto tifoso interista.

Valenti ha pungolato in più di una circostanza Wanda: "Contro il Genoa si è visto sabato a San Siro un attaccante in grado di giocare per la squadra. Penso che abbiamo trovato un vero leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento".

La Nara, però, ha risposto per le rime mostrando i denti: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nelle partite importanti ha segnato? In Champions no. Vedrà i quarti di finale (in realtà sono gli ottavi; ndr), in tv. 150 gol l’ultimo numero nove li ha fatti solo all’Inter. I conti si fanno alla fine. Non tollero la mancanza di rispetto perché si parla dell’ex 9 e io sono qua. Ho visto un 9 che ha fatto 150 gol".

Wanda ha poi incensato Antonio Conte salvo poi ammorbidirsi anche sul tema Lukaku: "Conte è il vero valore aggiunto. Lui fa la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Conte quindi è quello che sta facendo la differenza. Lukaku? La stampa dovrebbe un po' lasciarlo stare, un giorno lo critica, un altro lo esalta: bisognerebbe forse lasciarlo più in pace".

La fine del 2019 è stata dunque scoppiettante per Wanda Nara che ha deciso insieme al marito, che sta facendo faville al Psg, di trascorrere le vacanze natalizie alle Maldive al sole e al caldo. L'ultimo post in costume da bagno dell'ex moglie di Maxi Lopez ha scatenato i suoi tantissimi follower, quasi 6 milioni che non hanno perso tempo per riempire la sua bacheca di commenti oltre 2800 commenti e oltre 260.000 mi piace. "Giornata bellissima alle Maldive".

Wanda sta ricaricando le pile in vista del 2020 che sarà molto impegnativo lavorativamente parlando sia per Tiki Taka che per il Grande Fratello Vip ma soprattutto per la situazione legata a Icardi dato che il cartellino è ancora di proprietà dell'Inter e potrebbe anche rientrare in Italia qualora il Psg, difficile, non voglia riscattarlo o qualora l'argentino decida di non voler restare.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?