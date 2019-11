Wanda Nara sibillina sui social. In Argentina: "Si separa da Icardi?"

Mauro Icardi è ormai da quasi tre mesi a Parigi dove sta incantando a suon di reti con la maglia del Psg. Wanda Nara, invece, fa da spola tra Milano e la capitale francese ma gli impegni di lavoro la trattengono spesso in Italia dove sono rimasti i suoi cinque figli, i tre maschi avuti da Maxi Lopez e le due femmine avute con l'ex capitano dell'Inter. La storia d'amore tra i due procede a gonfie vele dato che sono sempre insieme nonostante la lontananza non gli permette di viversi quotidianamente.

Secondo quanto riporta golssip.it, però, in Argentina si sarebbero allarmati per via di una frase sibillina e poco chiara pronunciata da Wanda. La 32enne di Buenos Aires infatti ha citato il pezzo di una canzone: "Baby, se vai, prendine due. Lo stesso non sarà come me". Il titolo della canzone in questione è "If you go", tradotto in italiano "Se tu vai". In patria il Clarin e altri quotidiani hanno mostrato perplessità circa le parole della moglie di Icardi ma per ora non si hanno ulteriori informazioni circa una presunta rottura tra i due.

I rumors su una loro presunta crisi, dunque, sembra prematura al momento dato che i due non hanno fatto trapelare niente, anzi, e soprattutto la showgirl argentina sta curando tutti i minimi dettagli del nuovo attico familiare in centro a Milano. Wanda non sembra minimamente curarsi di queste voci e ha pubblicato una Story su Instagram che la ritrae completamente rilassata e intenta a farsi tatuare vicino all'inguine. La Nara, infatti, ha una grande passione per i tatuaggi come il marito che ha praticamente tutto il corpo ricoperto di disegni e scritte.

Wanda ha molto seguito sui social ma anche in Italia dove la gente ha imparato ad apprezzarla e criticarla. La moglie di Icardi oltre ad essere una presenza fissa nel programma sportivo Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo, sarà anche opinionista del Grande Fratello Vip e con lui ci sarà anche il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che qualche giorno ha rilasciato una dichiarazione pepata sulla sua nuova compagna di avventura ai microfoni del settimanale Chi: "L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo. Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgina: sessualmente sono borderline, mi piace la donna che assomiglia all’uomo".



