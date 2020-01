Wanda Nara spiega: "Al GF Vip per farmi conoscere soprattutto dalle donne"

Divisiva, istrionica, determinata, sensuale ma, soprattutto, mai banale. Wanda Nara è questo e molto altro, lo dimostra la timeline della sua vita, lo dimostra la capacità di riuscire a sopravvivere in un mondo maschile e maschilista come quello del calcio. Da anni, la bionda argentina domina sui colleghi uomini dall'alto dei suoi tacchi a spillo, stretta nei tailleur che ne risaltano la femminilità, alla quale non rinuncia mai. Ora per lei è tempo di farsi conoscere davvero anche dal pubblico femminile ed è per questo che ha accettato l'offerta di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip.

Wanda Nara sarà opinionista del reality di Canale5 in partenza il prossimo 8 gennaio e farà coppia con Pupo. " Alfonso mi ha proposto l'idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera ", ammette Wanda Nara ad Annalia Venezia, che l'ha intervistata per il settimanale Grazia.

È stata sua l'intuizione del Paris Saint-Germain e per il bene di suo marito è stata pronta a sacrificare il benessere di coppia. Wanda Nara ora si divide tra Milano, dove lavora e dove studiano i suoi figli, e Parigi. Tra qualche giorno inizierà anche a fare la spola con Roma, dove si trovano gli studi del Grande Fratello Vip, ma questo non la intimorisce: " Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con 5 figli. Non è stato facile. " Wanda Nara è una madre molto presente nella crescita dei suoi figli, che viaggiano sempre con lei. Non ha tate, partecipa personalmente alle riunioni scolastiche ed è attiva in tutte le chat delle mamme. Crede nei principi dell'educazione e vuole che i suoi figli crescono con forti capisaldi per il loro futuro: " Crescere i figli quando si hanno disponibilità economiche non è semplice. Sai che potresti dare loro tutto, ma non lo fai per insegnare il rispetto dei soldi, del lavoro e del sacrificio. "