Wanda Nara strega la ville lumière: "Sono il tuo difficile arrivederci"

C'è grande attesa per la nuova puntata del Grande fratello vip, il rinnovato reality condotto da Alfonso Signorini e trasmesso su Canale 5. Nella terza diretta, trasmessa lo scorso 15 gennaio, si era discusso della squalifica di Salvo Veneziano dal gioco della Casa più spiata d'Italia. E, in studio, era apparsa visibilmente provata l'opinionista Wanda Nara, nello schierarsi dalla parte di Elisa De Panicis, chiedendo che Salvo rivolgesse a quest'ultima delle scuse per delle parole spese nella Casa, ritenute da molti "misogine". E non è solo per il suo intervento di solidarietà femminile, che la procuratrice sportiva ed opinionista del Gf vip 4 ora fa parlare di sé.

La moglie di Mauro Icardi, calciatore che attualmente gioca per la squadra Paris Saint Germain, è tornata a Parigi. E alla nota ville lumière, la Nara ha realizzato un nuovo photoshoot, che in queste ore ha diviso l'opinione del web. Sul suo profilo ufficiale Instagram, Wanda ha postato una carrellata di alcune sue nuove fotografie, di cui tre realizzate in compagnia del consorte.

Le ultime sei foto visibili sul suo account Instagram la ritraggono in pose particolarmente ammiccanti e ne evidenziano le curve della silhouette. E ad ottenere il maggior numero di parole d'elogio, spese in prevalenza dal sesso forte, sono in particolare le ultime due foto visibili sul profilo. Nell'ultima foto condivisa con il web, Wanda lascia intravedere il reggiseno nero, mentre nel penultimo scatto postato in queste ore la stessa appare immortalata senza slip dinanzi alla suggestiva Tour Eiffel. Lo scatto in questione ha, in poco tempo, fatto il giro del web, registrando oltre 300mila mi piace e una moltitudine di commenti, com'era previsto che accadesse. E, tra i vari messaggi giunti su Instagram, sotto l'ultima foto seducente condivisa da Wanda, non a caso si legge: "Quanto sei figa!".

Wanda Nara divide l'opinione del web

Oltre ai complimenti, per l'opinionista del Gf vip 4 emergono anche critiche sulla sua ultima e sexy posa sfoggiata al nuovo servizio fotografico. ​"Ma copriti - è il siluro di un utente critico, sferrato contro Wanda Nara -, con 5 figli sempre mezza nuda, mi chiedo come fa il marito a vedere queste foto e accettare il comportamento di sua moglie ". "Ma la mutanda?!? E poi critichiamo Salvo...", si legge, poi, in un altro messaggio al vetriolo.