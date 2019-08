Wanda Nara: "Tutto a suo tempo". Messaggio all'Inter?

Wanda Nara qualche tempo fa aveva risposto così circa la sua voglia di avere un altro figlio, il terzo, da Mauro Icardi: "Vorreste un altro figlio?". La risposta dell'argentina è repentina: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La fabbrica è chiusa”. La sexy argentina, tra l'altro, ha già altri tre bambini avuti precedentemente da Maxi Lopez, ex attaccante di Milan, Barcellona e Torino. Secondo i rumors la moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter sarebbe nuovamente incinta del sesto figlio nonostante avesse detto il contrario solo due mesi fa.

In attesa di conferme Wanda ha voluto pubblicare alcuni suoi scatti sexy e provocanti che ne mettono in risalto il fisico prorompente e mozzafiato. I suoi tanti follower, oltre 5,5 milioni su Instagram, non hanno perso tempo per commentare e riempire di like la sua bacheca. La Nara, però, ha anche da sistemare il marito che non è più nei progetti dell'Inter e che ha ancora tempo fino al 2 settembre per trovare un accordo con un'altra squadra con Juventus, Napoli e Roma interessate. Wanda, tra l'altro, pare sia intenzionata a fare causa per mobbing all'Inter nel caso in cui Icardi non verrà inserito nella lista Champions League e in quella del campionato. L'ospite fissa di Tiki Taka per ora non sembra scomporsi e continua ad occuparsi della seconda professione: quella di influencer sui social.



