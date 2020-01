La colazione di Sfera Ebbasta accende l'ira delle femministe

Sfera Ebbasta sta scatenando i social in queste ultime ore dopo aver pubblicato su Instagram una gallery di immagini che lo vedono far colazione in cucina con accanto una giovane donna ritratta di spalle e in lingerie, " un oggetto tra gli altri, oltre a soldi, bustine che sembrano contenere erba e un rotolo di soldi volgarmente esposto in un borsello firmato ". L’immagine, accusata di " sessismo " e di essere " un inno allo stile di vita trapper in cui la droga la fa da protagonista ", sta attirando sul trapper una pioggia di polemiche non solo da parte di alcune follower, ma soprattutto genitori preoccupati dall'esempio che un cantante che gode di così tanta popolarità possa dare ai loro figli.

" Esponi il c**o della tua ragazza solo per una marchetta per dei cereali? " gli scrive una follower inferocita che pare identificare in Angelina, la fidanzata del cantante, la donna che posa in reggiseno e tanga neri, poggiando bene il sedere sul tavolo della cucina mentre Sfera Ebbasta si versa dei cereali multicolor di una marca legata al cartoon della Sirenetta. La gallery ha come didascalia " La colazione è il pasto più importante " e se molti fan sembrano invidiare questo stile di vita, scrivendo " Sfera fa la colazione le sfere! ", riferendosi al lato b della ragazza e chiedendosi: " Se questa è la colazione, chissà come sarà il pranzo… beato te! ", altri sentenziano: " Ma quale colazione dei campioni come scrivete in tanti. Questa è la colazione dei cog****i ".

" Cosa non si fa per soldi " scrive un user, precisando che " me lo chiedo per entrambi, anche alla tua donna che degradi così. Mostrare il suo c**o a tutti quanti, ma cosa ti passa per la mente? Fare una cosa del genere solo per le visualizzazioni...non state bene, avete finito le cartucce ", seguito a ruota da: " Che schifo! Facendo così fai solo pensare che la donna significhi soltanto una cosa. Con un pubblico così ampio impara a dare messaggi importanti invece di far vedere ‘ste ca**ate " e dal paragone con " tanti cantanti famosi come te che trasmettono al pubblico messaggi di eleganza e amore, tu solo di droghe, sesso e ricchezza. Vergognati! ".

E proprio quella che pare essere marijuana in bella vista sul tavolo della cucina fa chiedere a molti se l’erba sia stata " legalizzata se lui non teme le guardie dopo aver postato ‘sta roba ", scatenando l’ira dei genitori. In molti si dicono "preoccupati che i figli possano desiderare una vita così" e lo accusano: " Bell'esempio per i nostri figli: soldi, firme, fumo...Sei proprio un grande. Al massimo tra due anni nessuno si ricorderà di te, sei solo una meteora, ma il problema sono i danni che fai mentre passi. Per questo proibisco a mio figlio di sentire le tue canzoni. In questa foto manca solo un po’ di polverina e stiamo al completo" e anche: " Sai solo dare cattivi esempi. La colazione si fa con latte e cereali, non con c**o e soldi sul tavolo. Ci sono migliaia di adolescenti che ti seguono, a partire dai miei figli. Smetti di fare sempre pagliacciate ".

In effetti sono centinaia i fan del trapper che hanno commentato entusiasti le foto, al massimo criticando le sue scelte di " nutrizionista coi cereali colorati… meglio la frutta, lo dico per il tuo bene ", per il resto si dividono tra chi guarda "l a bella sirena che per la prima volta non è quella della polizia " e chi osserva bramoso o " la mazzetta di soldi" o " l’erba vicino al borsone ", ammettendo di ammirare e invidiare al tempo stesso il suo idolo: " Col cavolo che i soldi non fanno la felicità… è stupenda la colazione a f**a e cereali ".

Se qualche fan deluso lo accusa di essersi " venduto ", finendo a "s ponsorizzare pure i cereali ora ", altri gli fanno notare che l'operazione marketing non è riuscita perché " ok, ti sei preso sicuramente due soldi per la pubblicità, ma io tutto guardo tranne il cibo ", mentre c’è anche chi scrive: " Che schifo le chiappe sul tavolino. E magari dopo ci mangi pure? Spero che almeno ci passi la varechina ". Ma in tanti rispondono: " Non sei etero, vero? Comunque, sono il tavolo e ti confermo che non la passa la varechina" .



