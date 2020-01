Il web contro Michelle Williams ai Golden Globes: "Come puoi essere felice di aver abortito?"

Ci sono stato momenti commoventi ai Golden Globes 2020. Dalle lacrime di Nicole Kidman per i terribili incendi che stanno divampando in Australia, all’appello di Russell Crowe, premiato come miglior attore in una serie tv. Rimasto in Australia, l’attore de Il Gladiatore ha scritto un messaggio, letto da Jennifer Aniston, che invita all’uso di energie rinnovabili. Ma c’è stato un discorso che più di tutti ha diviso il web: quello di Michelle Williams, che visibilmente incinta in un abito stile peplo arancio e un’acconciatura anni 20, è stata premiata per la serie tv Fosse/Verdon. L’attrice di Dawson’s Creek ha colto l’occasione della sua vittoria, per richiamare l’attenzione sulla parità di genere, ma soprattutto, sulla libertà di scelta di avere figli.



“ Sono grata per il riconoscimento avuto grazie alle scelte che ho fatto. E sono anche grata di vivere in un momento per la nostra società, in cui esiste la possibilità di scelta”, afferma la Williams. E ancora: “Perché come donne e ragazze, possono accadere al nostro corpo cose che non abbiamo scelto. Ho fatto del mio meglio per vivere la mia vita, che non è solo una serie di eventi che mi accadono, se mi guardo indietro posso vedere il segno della mia calligrafia dappertutto, disordinata e scarabocchiata, e in altri momenti attenta e precisa. Ma tutto scritto di mio pugno. Non sarei stata in grado di farlo senza la consapevolezza del mio diritto di donna, di scegliere quando e con chi avere un figlio. Quindi, donne dai 18 ai 118 anni, quando è il momento di votare, per favore, fatelo nel vostro interesse personale. È quello che gli uomini fanno da anni, motivo per cui il mondo assomiglia molto a loro, ma non dimenticate che siamo il più grande organo di voto in questo paese”.

Il discorso, come prevedibile, è stato accolto con applausi e commozione soprattuto dal pubblico femminile presente. Ma sul web, il tema dell'aborto ha diviso gli utenti e la Williams è stata duramente criticata. “ Quindi Michelle Williams ha voluto ringraziare l’aborto per il suo successo. Ha voluto ringraziare pubblicamente il figlio che ha ucciso in favore del successo… e lo ha fatto mentre è incinta. #Disgustosa”, scrive una donna, leggendo tra le righe del discorso, un vero e proprio riferimento ad un aborto che l’attrice avrebbe avuto in passato.

A lei fa eco un altro utente che commenta: " Proprio quando credevo di non poter essere più sorpresa da questa gente, raggiungono un nuovo livello di follia. Va oltre la tristezza… e il momento che ha scelto per dirlo…”. “Ho spento dopo questo. Come si può essere felici di una cosa del genere? È straziante”.