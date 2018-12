Il web critica la Venier e lei diventa una furia: "Anche a Natale devi rompermi le p..."

Mara Venier non è di certo una che le manda a dire. Anzi: se ha qualcosa da dire te lo dice in faccia. È sempre stata schietta, con amici, colleghi e pure con i fan (o haters) su Instagram. Così, anche questa volta, quando le è stato trovato da dire dai soliti criticoni ha risposto per le rime. Mara Venier, infatti, è stata presa di mira dal web perché è voltata nella Repubblica Domenicana per passare le vacanze di Natale. Ricordiamo, che proprio qui la conduttrice ha una casa.

Ma questo non importa agli utenti che alla Venier gliene hanno dette di cotte e di crude. La sua colpa? Essere volata al caldo, dall'altra parte del mondo. Così, quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto in spiaggia i commenti (cattivi) sono piovuti dal cielo. Ma uno in particolare sembra averla colpita, talmente tanto da farle perdere le staffe.

Un utente, infatti, ha scritto che la conduttrice, vista la sua fama, dovrebbe essere ad aiutare gli altri. "Con la sua visibilità - scrive l'utente - se fosse andata a Sant'Egidio a servire il pranzo ai poveri l'avremmo apprezzata di più". Apriti cielo. Mara diventa una furia: "Mi scusi, ma perché leid eve rompermi le palle anche il giorno di Natale? Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto? Io faccio la mia vita e lei faccia la sua".