Il white look di Ambra Angiolini "spaventa" i fan

Ambra Angiolini ha dato una svolta drastica al suo look? L'attrice ha condiviso un video in diretta nel suo profilo di Instagram nel quale si mostra con i capelli completamente bianchi. Immediati, i commenti da parte dei suoi follower. In tantissimi, infatti, hanno commentato in maniera positiva la sorpresa di Ambra.

Ovviamente non si tratta che di uno scherzo o, meglio, di un trucco scenico perché quella indossata dall'attrice non è altro che una parrucca. Ambra Angiolini è infatti impegnata sul set di un nuovo film che si sta girando in queste settimane. In sua compagnia nel video si vedono “gli artefici” di questo cambiamento di look, ossia le truccatrici e i parrucchieri ma anche Pablo, un personaggio noto ai fan di Ambra Angiolini. Anche l'uomo indossa una parrucca bianca e l'ironia non è mancata nella diretta dell'attrice, che apre salutando il suo pubblico direttamente “ dal set del Signore degli Anelli. ”

“ L'importante è essere armonici ”, dice Ambra Angiolini mentre legge i commenti degli utenti impegnati nella visione della scena comica. “ Sei bella anche con i capelli vintage ”, scrive un utente nel tentativo di trovare il termine appropriato per descrivere la nuova capigliatura total white di Ambra Angiolini. Altri si sono mostrati “spaventati” dal new look dell'attrice, che ha letto qualcuno di questi messaggi col sorriso, commentandoli proprio con Pablo. Durante la diretta, l'uomo ha tolto la parrucca mostrando la sua testa rasata e ricevendo in cambio una “strigliata” dall'attrice, che invece ha continuato imperterrita a girare, orgogliosa della sua chioma canuta.

Ovviamente, Ambra non non ha svelato il motivo per il quale ha indossato la parrucca e non è chiaro se si tratti di uno scherzo estemporaneo solo per la diretta di Instagram o se, invece, dovrà interpretare una donna in età avanzata in un prossimo lavoro. La prima ipotesi sembrerebbe essere quella più corretta, anche perché nel corso delle riprese, Ambra ha mostrato anche una folta barba bianca pronta a essere indossata, oltre ad altri capelli posticci. È presumibile che quella parrucca bianca sia, quindi, destinata a un altro attore e che la compagna di Massimiliano Allegri abbia voluto scherzare e stemperare la tensione da set in un momento di pausa dalle riprese.