Will e Grace, morta l’attrice Shelley Morrison: interpretava Rosario

L’intero cast della celebre sit-com Will and Grace in lutto: è morta l’attrice Shelley Morrison, che per sette anni ha vestito i panni di Rosario Salazar.

Arruolata nella serie tv per un solo episodio, il ruolo della Morrison ebbe così tanto successo che si decise di farla partecipare alle otto edizioni di Will and Grace. In coppia con la collega Megan Mullally – che interpretava Karen Walker – Shelley riuscì ad appassionare il pubblico e a diventare uno dei personaggi più amati della sit-com americana trasmessa dalla NBC dal 1998 al 2006.

Will and Grace, considerata una delle produzioni di maggiore successo nel periodo tra gli anni Novanta e gli inizi del 2000, si è aggiudicata il premio Screen Actors Guild come miglior gruppo in una serie comica ed è entrata nella cultura popolare per aver messo in risalto ambientazioni prevalentemente gay che l’hanno resa una delle sit-com in grado di abbattere i vecchi stereotipi sull’argomento.

L’intero cast di Will e Grace, dunque, piange la morte dell’amata interprete di Rosario Salazar, che si è spenta nella giornata di ieri, domenica 1 dicembre, all’età di 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per complicazioni cardiache legate ad una breve malattia. A piangere la sua morte, la collega e amica Megan Mullally con la quale Shelley Morrison ha dato vita a siparietti ironici ed esilaranti.

“ Shelley è stata parte integrante e importante della mia esperienza in Will and Grace, ed è diventata mia amica negli anni successivi – ha raccontato l’attrice che ha interpretato Karen Walker - . Era amorevole, forte, solidale e gentile. Lei e suo marito Walter Dominguez hanno avuto un matrimonio meraviglioso, amorevole e stimolante di 46 anni. Era sempre al suo fianco. Mi mancherai, Shelley. Grazie per gli anni di collaborazione e per la tua amicizia e sostegno. Te amo, mami ”.