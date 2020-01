"Ecco perché ho scelto il Kenya per la mia proposta". E William si commuove

Dopo che la favola d’amore dei Sussex prosegue lontana da occhi indiscreti, nella privacy della loro villa da sogno presa in affitto a Vancouver, tocca al Principe William e a sua moglie Kate, non solo comportarsi da reali senior rispettando tutti i loro doveri e impegni in agenda, ma anche far sognare i sudditi, concedendosi di non essere sempre impettiti e impeccabili in ogni occasione e lasciandosi andare persino a confidenze personali. Secondo il Mirror è così che alla lunga la spunteranno sui Sussex, dopo che la Megxit ha messo in ombra la loro patinata immagine di coppia, con accuse malcelate e mai provate di aver creato un ambiente " tossico " in cui Meghan, anche a causa del suo essere una donna di colore, si sarebbe sentita emarginata dalla Royal Family, e dai Cambridge in particolare.

Sono diverse e discordanti le versioni al riguardo. Quel che è certo è che prima che partisse per il Canada, William ha incontrato il fratello minore, riappacificandosi dopo due anni di incomprensioni e adesso punta dritto al cuore dei sudditi mostrando il suo lato più tenero e romantico. E non si tratta di una operazione simpatia. Nel Regno Unito, infatti, William e Kate sono più amati che mai perché, a differenza di Harry e Meghan, sono sempre stati al loro posto, ligi al dovere, rispettosi del protocollo e senza capricci divistici da soddisfare.

Sono i reali più giovani su cui pesano più responsabilità, ma anche una coppia che da quasi 20 anni fa sognare i sudditi del Regno. Era infatti il 2001 quando i due si conobbero all’Università di St.Andrews per poi sposarsi il 29 aprile 2011, dopo dieci anni di fidanzamento, segnati anche da improvvise rotture a cui sono seguite subitanee riappacificazioni. Genitori dei tre royal baby più amati dai sudditi, George, Charlotte e Louis, tutti eredi al trono, William e Kate sono soprattutto una coppia su cui molto si è scritto e detto, anche attraverso biografie non autorizzate e film tv che raccontano la loro storia d’amore, romanzandola nel momento fatidico della proposta di matrimonio che il timido e riservato William non ha mai raccontato nei dettagli, limitandosi ai particolari più significativi.

Ma ieri, durante un importante gala diplomatico ha svelato tutto sulla sua proposta di matrimonio a Kate Middleton, per la gioia dei i fan reali di tutto il mondo. I Cambridge ieri sera hanno accolto da perfetti padroni di casa a Buckingham Palace gli ospiti del ricevimento per il " UK-Africa Investment Summit" in corso a Londra. Se non si fossero dimessi, ci sarebbero stati anche Harry e Meghan al loro fianco, ma la loro assenza non è si è fatta sentire perché William ha dato il meglio di sé e Kate era favolosa in un abito rosso fuoco scintillante di Jenny Packham, la sua stilista preferita. Costo? 550 euro ed è già sold out.

I presenti hanno notato un gran gioco di sguardi e di sorrisi tra i Duchi di Cambridge, " come se volessero sostenersi a vicenda, ora che tutto pesa sulle loro spalle dopo la defezione dei Sussex ”, scrive il Mirror. E poi l’aneddoto a sorpresa, raccontato da William con grande tenerezza, per ricordare, proprio durante il gala dedicato al summit UK-Africa Investment, perché l’Africa gli stia tanto a cuore.

Già si sapeva che il futuro re si era inginocchiato con l'anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti della sua defunta madre, la principessa Diana, durante una romantica vacanza in Kenya in cui aveva portato Kate a visitare il Lago Rutundu, che William riteneva fosse il posto perfetto per chiederle di sposarlo. Qui prenotò una capanna per il loro soggiorno e insieme passarono la giornata a pescare, prima di tornare a sera alla capanna dove William portò Kate sulla veranda dal magnifico panorama, si inginocchiò e le fece la fatidica proposta.

Ieri sera, parlando agli ospiti del ricevimento, William, sorridendo alla moglie e agli invitati, a un certo punto del suo discorso sui legami tra il Regno Unito e l’Africa ha deciso di spiegare perché ha scelto l'Africa per dichiararsi a sua moglie. " Il continente africano occupa un posto molto speciale nel mio cuore" , ha esordito il Duca di Cambridge, spiegando di amare in particolare il Kenya, perché " si tratta del posto in cui mio padre portò me e mio fratello Harry poco dopo la morte di nostra madre. Voleva farci sentire meglio, lontani da tutto, solo noi tre ”.

" L’Africa ci ha accolti, alleviando quella dolorosa ferita. Così, quando ho pensato a quale fosse il posto più bello e speciale al mondo per chiedere a Catherine di sposarmi, non sono riuscito a pensare a un luogo più adatto del Kenya per mettermi in ginocchio davanti a lei ", ha detto il Principe William, tra gli applausi degli ospiti e il sorriso intenerito della moglie.

La serata di ieri è stata un grande successo per i Cambridge perché non solo si sono ripresi prepotentemente la scena dopo le polemiche scoppiate a seguito della Meghexit, ma hanno dimostrato di essere una coppia reale non solo come titolo, ma soprattutto nei sentimenti, raccogliendo sui social, dopo che la dichiarazione di William è stata resa nota, una pioggia entusiastica di commenti. E i Sussex? Per i sudditi ormai sembrano sempre più un lontano ricordo.

