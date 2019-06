William e Harry non si sono visti per sei mesi

William e Harry, ormai, hanno vite diverse e ben definite. Come sottolinea Vanity Fair non sono più i bambini che non si staccavano un attimo dalla loro mamma e a cui, purtroppo, è toccato seguirne il feretro nel giorno del funerale. Sono diventati grandi, hanno mogli, figli e caratteri strutturati. Soprattutto Harry, nell’ultimo periodo, ha scelto di ritagliarsi un ruolo che gli fosse congeniale e che non risultasse imposto dal suo rango o da Buckingham Palace. Dal recentissimo abbandono della Royal Foundation, creata con il fratello, fino al trasferimento a Frogmore Cottage, passando per un profilo Instagram nuovo di zecca e la possibilità di un nuovo, definitivo trasloco in Africa, il duca di Sussex ha dimostrato di aver trovato se stesso.

Secondo il People le tensioni in famiglia sarebbero cominciate quando William e Harry hanno preso consapevolezza del loro destino e quest’ultimo ha deciso di sposare Meghan. Sembra che il duca di Cambridge abbia detto al fratello: “Non starai correndo troppo con Meghan?” e che quella frase abbia irrimediabilmente ferito l’orgoglio di Harry. Di fatto, però, William e Kate non avrebbero mai mostrato alcuna ostilità nei confronti dei Sussex. Il commento del primogenito di Diana sarebbe stato solo un consiglio affettuoso ma, a quanto pare, male interpretato.

Il matrimonio di Harry e Meghan avvenuto il 19 maggio 2018 ebbe un’eco planetaria. Subito dopo, però, tra William e Harry scese il silenzio. Secondo la corrispondente reale del Sun, Emily Andrews, i due fratelli non si videro per ben sei mesi dopo il Royal Wedding, occasioni formali escluse. In quell’arco di tempo le relazioni tra i Cambridge e i Sussex si sarebbero ridotte notevolmente, lasciando spazio a una sorprendente freddezza: William doveva continuare a “studiare da re”, seguendo il protocollo che ne limiterebbe non poco le possibilità di scelta.

Harry, più libero da vincoli, sarebbe stato molto vicino alla moglie in modo da farle sentire il meno possibile il distacco dalla sua terra d’origine e dalla sua precedente vita d’attrice. Da qui sarebbero nate le incomprensioni tra i due figli di Lady Diana, superate solo nell’ultimo periodo, quando sia William che Harry sono riusciti a trovare un loro equilibrio esistenziale, a maturare la consapevolezza di se stessi e di ciò che volevano diventare.