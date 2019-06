William e Kate ci saranno il primo giorno di scuola di Charlotte?

Il prossimo autunno il principe William e Kate compiranno un tour ufficiale in Asia. A dare la notizia è il Daily Mail, secondo il quale i duchi di Cambridge toccheranno anche alcuni Paesi del Commonwealth. Per ora, come spiega Marie Claire.com si sa molto poco di questo viaggio. Kensington Palace dovrebbe annunciarlo a giorni, ma ancora sono sconosciute le date esatte. Sembra quasi certo che William e Kate visiteranno l’India, il Bangladesh, la Malaysia e Singapore. Forse verrà inclusa anche una tappa in Sri Lanka, la nazione colpita da un attacco terroristico la domenica di Pasqua. Il viaggio non includerà la Cina né il Brunei recentemente al centro di numerose critiche per la questione del mancato rispetto dei diritti umani.

Il Daily Mail si è anche chiesto se i tre figli dei duchi di Cambridge parteciperanno al tour. Del resto non sarebbe la prima volta: George volò con i genitori in Australia nel 2014, ma dalle foto pubblicate sui tabloid non pareva molto contento di averlo fatto. Nel 2016 lui e Charlotte accompagnarono i genitori in Canada. Ora, però, vi sarebbe un impedimento. La piccola Charlotte, infatti, inizierà la scuola proprio il prossimo autunno. Come suo fratello frequenterà la prestigiosa scuola St. Thomas in Battersea da 18mila sterline l’anno. Questo significherà un nuovo ambiente, nuovi compagni, lezioni da seguire. La scuola, infatti, è approvata dalla famiglia reale, che l’ha scelta per educarne i suoi giovani membri, proprio per l’offerta formativa molto ampia che offre: dallo studio delle lingue al balletto, passando per il giardinaggio e perfino la scrittura di canzoni, come spiega Vanity Fair. Charlotte ovviamente non sarà nella stessa classe del fratello maggiore.

La scuola dei bambini, però, apre diverse possibilità sulle date del viaggio in Asia di William e Kate. Se i duchi volessero portare i bambini con loro, dovrebbero farlo prima dell’inizio delle lezioni. Oppure potrebbero lasciarli a casa, ma così facendo è possibile che perderanno il primo giorno di scuola di Charlotte, come sottolinea il magazine Amica. Tutti i genitori partecipano volentieri a una tappa così importante nella vita dei figli, un piccolo “rito di passaggio” che li accompagna man mano verso l’età adulta. Difficilmente rinuncerebbero a un momento simile. Kate, madre molto amorevole e attenta, forse dovrà farlo, a meno che non vengano studiate delle date apposite per il tour. Non è escluso, comunque, che il viaggio in Oriente avvenga verso la metà o la fine dell’autunno, scongiurando l’assenza di William e Kate al primo giorno di scuola della figlia. La duchessa di Cambridge non poté partecipare nemmeno al primo giorno di scuola di George nel 2017, poiché era già incinta di Louis e le nausee mattutine non le lasciavano scampo. La storia, seppur per motivi diversi, è destinata a ripetersi?