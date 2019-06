William e Kate festeggiano il Duca Filippo con una dedica dolcissima

Il principe Filippo di Edimburgo celebra oggi il suo 98 ° compleanno in forma privata in famiglia, ma anche sui social media per tutti i sudditi.

L'idea è stata di Kate e William che hanno voluto rendere omaggio a un pilastro della Royal Family.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto omaggiare il Duca, nonché principe consorte della regina Elisabetta II, con uno speciale augurio di Buon Compleanno, pubblicando sul loro account Instagram una serie di foto inedite, sia ufficiali che private, che lo vedono protagonista.

In una foto lo si vede in compagnia della moglie nel 2016 mentre salutano i sudditi durante il The Patron's Lunch che si è tenuto in occasione del 90° compleanno di Sua Maestà. In un'altra si vedono Kate Middleton e il Duca partecipare a un evento insieme, mentre un ultimo scatto mostra William e suo nonno seguire insieme la finale della Coppa del mondo di rugby.