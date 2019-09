William e Kate raggiungono i 10 milioni di follower su Instagram

In questi mesi i giornali hanno parlato molto di presunte rivalità tra Kate e Meghan e altrettanto ipotizzati litigi tra William e Harry. È piuttosto probabile che non conosceremo mai la verità su questa situazione. Eppure, forse, non c’è nulla da sapere: le due coppie potrebbero essere sempre andate d’amore e d’accordo, oppure aver avuto solo delle piccole, normali incomprensioni che, data la loro visibilità mediatica, hanno assunto un’eco di portata internazionale. Secondo alcuni tabloid questo supposto allontanamento tra William e Kate, Harry e Meghan si potrebbe riverberare persino sui social. Insomma i duchi di Cambridge e di Sussex si farebbero la “guerra” a colpi di post su Instagram e numero di followers.

In realtà questa presunta competizione “social” sembrerebbe più che altro un gioco divertente tra fratelli e tra cognate, soprattutto se prendiamo in considerazione la complicità mostrata dalle due coppie in occasione delle ultime apparizioni pubbliche insieme. Questo “gioco”, però, ha fruttato ai duchi di Cambridge ben 10 milioni di followers su Instagram, decretando un netto sorpasso sui Sussex, che per ora rimangono fermi a quota 9 milioni e 400mila. Secondo quanto riportato da Vanity Fair il traguardo raggiunto da William e Kate sarebbe, inconsapevolmente, opera della piccola Charlotte. Infatti lo scatto che ritrae la secondogenita dei Cambridge al suo primo giorno di scuola ha raccolto in poco tempo più di 5 milioni di like, spingendo molti utenti del social a iscriversi alla pagina @kensingtonpalace.

È questo il profilo su cui l’erede al trono e sua moglie condividono le notizie sul loro impegno umanitario e attraverso il quale i fans della royal family possono dare una sbirciatina alle immagini scattate da Kate, da sempre appassionata di fotografia. C’è, però, un particolare da non sottovalutare: Harry e Meghan non hanno ancora iniziato il loro tour in Africa. C’è da scommettere che le nuove foto di Baby Archie in compagnia dei genitori ai quattro angoli dell’enorme continente porteranno nuovi followers e like sulla pagina @sussexroyal. Non solo: lo stile molto diretto e informale con cui i duchi di Sussex comunicano con il pubblico e i post focalizzati quasi del tutto sulle opere di beneficenza e sui temi dell’uguaglianza e della tutela dell’infanzia piacciono moltissimo agli utenti, che rispondono con entusiasmo a suon di cuori e commenti. La distanza, almeno in termini numerici, tra William e Kate, Meghan e Harry non è poi così ampia e la sfida social è ancora tutta da giocare.