William e Kate si sono accorti di un'abitudine di Charlotte da un programma radiofonico

Greg James, popolare presentatore della BBC Radio 1, ha rivelato che, dopo aver visto le foto del primo giorno di scuola della principessa Charlotte, accompagnata dai suoi genitori William e Kate a conoscere le sue maestre, aveva commentato durante il suo “Breakfast Show”: " Ho visto l’immagine di Charlotte mentre dà la mano e ho pensato: 'Chi diavolo stringe la mano al suo insegnante il primo giorno?'" Greg James non poteva sapere che in quel momento i Duchi di Cambridge erano in ascolto del suo programma, ma ne è poi stato prontamente informato poche settimane dopo quando è stato invitato a Kensington Palace, residenza di William e Kate, insieme al team del programma “Teen Heroes” di Radio 1.

Il presentatore radiofonico ha raccontato: “ Con mia grande sorpresa i Duchi di Cambridge mi hanno preso da parte e mi hanno detto: ‘Eravamo in ascolto alla radio quando hai parlato del primo giorno di scuola di Charlotte e volevamo parlarti di quella cosa della ‘stretta di mano' che lei ha fatto'" , ha raccontato il conduttore. “ Ho pensato: ‘Mio Dio,no! Saranno furiosi con me. Crederanno che considero quella scuola così snob che bisogna stringere la mano al proprio insegnante ogni giorno'" , ma William e Kate lo hanno subito rassicurato. Volevano solo ringraziarlo per averglielo fatto notare, seppur per scherzo, perché “ altrimenti Charlotte avrebbe preso l’abitudine di salutare gli insegnanti dando loro sempre la mano. Le abbiamo dovuto spiegare che basta un cenno di saluto, un sorriso e poi via, dritta in classe ”, ha detto il principe William, rivelando anche quanto “ Charlotte sia mattiniera rispetto al fratello maggiore George ” e non veda l’ora ogni giorno di andare a scuola, “ dove è molto popolare, una vera leader per le sue amichette ”.

Secondo il tabloid "Express UK", infatti, Charlotte a scuola è soprannominata “Princess Warrior” (la principessa guerriera, ndr) perché pare che la piccola sia sempre pronta a imporsi e a comandare. La secondogenita dei Duchi di Cambridge, infatti, come si è già accorta da tempo la stampa osservando i suoi atteggiamenti spavaldi in pubblico, rispetto al più timido George. E già dopo pochi giorni di scuola alla "Thomas’s Battersea", la stessa frequentata da suo fratello maggiore, la bambina ha già fatto capire ai suoi compagni di classe con chi hanno a che fare.