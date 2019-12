William sta organizzando un compleanno da sogno per Kate

Con il Natale alle spalle e un nuovo anno all'orizzonte, il Principe William sta già programmando una vacanza di lusso per festeggiare il prossimo 9 gennaio il compleanno della moglie Kate Middleton.

Secondo una fonte di Life & Style il Duca di Cambridge, 37 anni, sta pianificando una mini-fuga romantica per il 38esimo compleanno della moglie, senza lasciare però a casa i loro tre figli, ma portandoli con loro a Mustique, esclusivo paradiso caraibico. Nella piccola spiaggia privata, che è un autentico gioiello delle Antille, William potrà organizzare una festa di compleanno coinvolgendo anche i piccoli George, Charlotte e Louis, per la gioia della Middleton che così vivrà un compleanno all’insegna della famiglia in uno dei luoghi più esclusivi del mondo.

" Dopo Natale e Capodanno vissuti all’insegna del protocollo reale, adesso William desidera staccare per qualche giorno, portando via da Londra la sua famiglia per un viaggio a Mustique a cui sembra che non baderà a spese. I Duchi viaggiano solo per esigenze istituzionali e a nome della Regina Elisabetta II. Sono rari i viaggi di puro piacere che si concedono durante l’anno. E questo è il momento giusto ", si legge sul magazine. " Naturalmente Kate Middleton – ha spiegato l’insider - sa del viaggio ed è entusiasta, ma non è solo questo, naturalmente, il regalo che il marito ha in serbo per lei. Quello vero lo aprirà la sera del suo compleanno, in compagnia anche dei suoi tre figli. Sarà un regalo speciale, una vera sorpresa per Kate. Anzi, come sussurrano in molti, una grande sorpresa !".

La fonte ha continuato: " Soggiorneranno in un palazzo da sette milioni di dollari con sette camere da letto con piscina a strapiombo sulla collina, chef privato, sala proiezioni, palestra e campo da tennis. William vuole assicurarsi di trascorrere del tempo da solo in coppia, quindi sta prenotando diversi trattamenti spa, gite subacquee e lezioni di surf solo per lui e Kate, per divertirsi come quando erano solo fidanzati ". I bambini, d’altro canto, non si annoieranno di certo. " Seguiti comunque dalle loro tate mentre i genitori si godranno del tempo esclusivamente per loro, i piccoli sanno già del viaggio e non stanno più nella pelle. George e Charlotte adorano Mustique: costruire castelli di sabbia, nuotare nell'oceano, fare snorkeling ed escursioni naturalistiche sono solo alcune delle loro attività preferite ", ha affermato la fonte. Inoltre, " ora che Louis è un po’ più grande, William e Kate di certo penseranno ad attività divertenti anche per lui, in particolare il nuoto ".