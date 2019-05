William, il tenerissimo soprannome con cui chiama Charlotte

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai tre figli Geroge, Louis e Charlotte, hanno fatto una visita ufficiale al giardino Back to Nature del Chelsea Flower Show la più grande ed importante esposizione floreale della Gran Bretagna. In questa occasione il Duca di Cambridge chiede alla piccola Charlotte di dargli una spinta sull'altalena e, per chiamarla, utilizza un soprannome molto tenero e simpatico.

William: Il soprannome dato a Charlotte

Come si può sentire nel video postato sul profilo Twitter di Kensington Palace, il Principe William utilizza il vezzeggiativo Mignonette per chiamare la piccola Charlotte. Questa parola deriva dal termine francese "mignon", e significa piccolo, dolce, delicato o anche carino. Il Principe, comunque, ha aggiunto al termine francese il suffisso "ette" proprio ad indicare l'affetto che prova per la figlia. Ma perché il Duca di Cambridge utilizza un soprannome derivato dal francese per chiamare la sua secondogenita?

Il principe William ha una conoscenza fluente della lingua, così come Kate Middleton. Mentre i tre royal baby stanno imparando lo spagnolo con la tata Maria Teresa Turrion Borrallo. Bisogna anche dire che "Mignonette" non è l'unico soprannome con cui viene chiamata la piccola Charlotte. A marzo, durante una visita allo stadio del Windsor Park, Kate ha rivelato che chiama spesso sua figlia Lottie piuttosto che Charlotte. C'è anche da dire che, durante la visita al Chelsea Flower Show, si è scoperto che la seconda figlia di William e Kate ha un bel caratterino. Infatti, comanda praticamente a bacchetta il fratello George, nonostante quest'ultimo sia il primogenito della coppia reale.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?