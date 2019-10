XFactor, Mika dà della "vecchia" a Giordana. Sfera Ebbasta sbotta: "Parli vestito così?"

Lo scorso giovedì 24 ottobre, è andata in onda la nuova puntata di X-Factor, il talent-show trasmesso su Sky Uno, giunto alla sua tredicesima edizione e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv è stato segnato dall'apparizione in studio di Mika, il quale si è presentato nelle vesti di ospite e non solo. In qualità di inaspettato quinto giudice, aggiuntosi ai 4 giudici fissi, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane, Mika ha esortato i suoi colleghi (giudici della gara, ndr) a non ascoltare i suggerimenti di presunte "voci parlanti" della produzione del talent e di liberarsi, cioé, degli auricolari. Ma non è solo per questo che Mika fa discutere sui social, nelle ultime ore. Il cantante di fama internazionale è, infatti, diventato protagonista di un acceso confronto con Sfera Ebbasta, che a X Factor segue le donne under 25, tra cui la cantante e polistrumentista Giordana Petralia, nata a Catania.

L'artista concorrente a X factor 13 è riuscita a giungere alla fase del Live show a soli 16 anni, sotto l'ala protettrice del trapper, il quale ha voluto difenderla a spada tratta da una critica giunta su di lei dalla popstar 36enne, che poteva sembrare un attacco, ma che poi si è rivelata un'opinione costruttiva per la minorenne.

Mika salva Giordana

Poco prima che finisse il primo appuntamento del Live show di X Factor 13, Mika è stato chiamato a salvare uno dei tre talenti finiti a rischio. "Io non mi aspettavo che lei fosse così giovane... -ha esordito nel suo giudizio Mika, commentando l'arte di Giordana-. Questa giovane ragazza con uno strumento molto espressivo come l'arpa. Lei è pazzesca, ma non riesco a capacitarmi del fatto che sembri più "vecchia" e non vecchia in termini estetici, vecchia nel senso che è vestita come ci si presentava a Sanremo 20 anni fa, la canzone non è giusta per lei...".

Queste parole hanno provocato la rabbia del trapper 26enne e coach della 16enne, Sfera Ebbasta, il quale di tutta risposta ha silurato il quinto giudice: "Ma posso dire una cosa?!... Stai parlando del look di Giordana vestito così?... (Sfera allude alla mise "vintage" sfoggiata in studio da Mika, ndr)". "Eh lo so...", ribatte visibilmente imbarazzato il libanese naturalizzato britannico. "Parliamo di musica per favore", infierisce il milanese. "Parliamo di musica infatti, non è solo una cosa estetica -prosegue Mika-. E la mia vuole essere l'intenzione di mettere la freschezza davanti, perché la ragazza ha un talento particolare e molto forte. Ho sentito una voce con tantissimo potenziale".

A conclusione del suo discorso, Mika ha poi preso la sua decisione, ovvero quella di salvare il talento acerbo e al contempo travolgente della 16enne: "Io non sto insultando Giordana... la mia è una provocazione. Scelgo una cosa che mi ha toccato e che penso posa andare lontano se "senza paura". Io scelgo di proteggere Giordana". Il confronto registratosi tra i due giudici, intanto, ha spaccato in due l'opinione del web.

