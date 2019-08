X-Factor, cantante arrestato per aver chiesto foto intime a un minore

Uno dei più noti protagonisti di X-Factor UK è finito nei guai nelle scorse ore a causa di un'accusa infamante. Danny Tetley è stato arrestato per aver fatto richiesta di foto porno online a un minore, fattispecie che il cantante nega con forza.

Nei giorni scorsi Danny Tetley sembrava essere irrintracciabile e le forze di polizia inglesi hanno avviato la sua ricerca mediante i contatti con i suoi familiari, che il cantante teneva regolarmente. L'uomo si è consegnato spontaneamente presso il posto di polizia di Bradford e ha negato di essersi reso irreperibile. Era impegnato in una serie di eventi nella città spagnola di Benidrom, sulla Costa Blanca nell'area valenciana. Danny Tetley si era trasferito qui lo scorso luglio ma vista l'evoluzione della situazione giudiziaria è stato costretto a tornare in patria per difendersi dalle accuse e per consegnarsi alle autorità.

L'uomo è stato, quindi, arrestato e adesso dovrà rispondere alle gravissime accuse di richieste pornografiche online su un minore, che Danny Tetley respinge etichettandole solo come un tentativo “ di conciarmi per le feste. ” Stando alle sue parole, il cantante sarebbe al centro di un grande complotto ordito per vedere la sua fine artistica e umana.