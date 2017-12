X Factor, il vincitore è Lorenzo Licitra

Erano in dodici, sono rimasti in quattro e si contengono il gradino più alto di X Factor 2017.

Samuel Storm, pupillo di Fedez, Maneskin, band di Manuel Agnelli, Enrico Nigiotti e Lorenzo Licitra, entrambe nel team di Mara Maionchi, si sfidano per vincere il talent musicale targato Sky. I quattro talenti sono arrivati alla finale, dopo mesi di provini e scontri durissimi e ora si giocano tutto in un'unica serata. La finale è iniziata con un'esibizione corale a cui ha partecipato anche Alessandro Cattelan, ormai conduttore da anni. (GUARDA LE FOTO)

La serata, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, si svolge in tre round. Prima i duetti in cui i concorrenti hanno cantato con James Arthur, artista britannico. Prima di annunciare il primo eliminato, Cattelan annuncia Tiziano Ferro che, davanti a migliaia di telespettatori, ha cantato "Il mestiere della vita" e "L'amore è una cosa semplice". Arriva il primo momento doloroso della serata. Per scelta del pubblico, il quarto classificato è Samuel Storm, nella squadra di Fedez. Il rapper si complimenta con il cantante per poi lasciare spazio a un filmato che riassume i momenti più belli.

Rimasti in tre, i ragazzi regalano al pubblico il proprio "best of", una raccolta delle loro esibizioni migliori nelle varie puntate. Nell'ordine, i Maneskin, per cui i giudici spendono parole di stima e di speranza per una futura carriera. Fedez invece commenta ironicamente su Twitter: "I Maneskin stanno alla sobrietà come Luca Giurato sta ai congiuntivi". Poi è la volta del livornese Enrico Nigiotti a cui Manuel Agnelli dà un consiglio: "Non ti fermare a quello che stai facendo". Mara Maionchi non si trattiene: "Sei un cantante perfetto". E infine, il tenore Lorenzo Licitra. Il complimento di Fedez è di quelli destinati a rimanere nella mente e nel cuore: "Sembravi l'ospite internazionale". Anche Levante è d'accordo: "Sei migliorato tantissimo nello stare sul palco, sei totalmente a tuo agio". E poi aggiunge: "Mara è stata molto brava". Chiude proprio la Maionchi: "Cazzo, come canti!". Al termine della seconda fase i cantanti rimarranno in due, che si giocheranno tutto per vincere il talent. Prima di annunciare il secondo eliminato della serata, Cattelan presenta il vero cantante internazionale: Ed Sheeran. La star inglese apre l'esibizione con "Shape of you" per poi proseguire con "Perfect Duet", il duetto con Beyoncé. Tutto il pubblico in piedi.

Arriva il momento della seconda eliminazione. Dopo la chiusura del televoto, Cattelan annuncia che i talenti ad accedere all'ultimo scontro sono i Maneskin e Lorenzo Licitra. Enrico Nigiotti, ormai fuori dai giochi, chiede però di cantare l'inedito "L'amore è". Dopo una lunga attesa, Lorenzo Licitra viene proclamato il vincitore dell'undicesima edizione di X Factor. (GUARDA IL VIDEO)

Per chiudere l'emozionante puntata, il tenore canta per ultima volta davanti ad un pubblico in delirio. (GUARDA IL VIDEO)