Da X Factor a Rai3, Manuel Agnelli avrà un programma tutto suo

Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice a X Factor, ora Manuel Agnelli ha un programma tutto suo su Rai3.

Dal prossimo 15 febbraio, Manuel Agnelli sarà alla conduzione di Ossigeno, programma televisivo di Rai3. Il leader degli Afterhours passa quindi dal balcone dei giudici di X Factor, da dove quest'anno ha lanciato il fenomeno Maneskin, alla tv generalista. Come si legge nel comunicato, Ossigeno "è l'occasione di proporre un viaggio sorprendente attraverso le connessioni tra la parola scritta e cantata, le immagini, il ricordo, le storie personali che ha come guida Manuel Agnelli".

Quella del programma su Rai3, che andrà in onda in seconda serata, è un'ulteriore occasione per il cantante per farsi conoscere dal grande pubblico, quello che ha imparato a conoscere e ad amare il suo estro nel talent musicale targato Sky e quello che ancora non ha avuto modo di apprezzare la sua musica.