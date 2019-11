Yanet Garcia, la meteorina più sexy del mondo, mostra il seno

Sexy e affascinante, la bella Yanet Garcia ha colpito al cuore i suoi follower di Instagram, pubblicando uno scatto davvero sensuale. La presentatrice TV è infatti stata immortalata mentre abbraccia il cagnolino, indossando una maglietta dal taglio molto corto. La posa tenera però mostra la parte inferiore del seno, una rivelazione forse voluta o forse casuale, sicuramente di grande impatto. La modella 29enne, di origini messicane, è balzata agli onori della cronaca quando il suo ex fidanzato decise di lasciala per concentrarsi sui videogiochi e, in particolare, sui campionati mondiali di Call of Duty. Una decisione sicuramente privata che Douglas Martin optò per rendere pubblica, rivelandola tramite YouTube, spezzando così il cuore della bella giovane.

Ma a distanza di anni, Yanet ora è una donna felice e con una carriera in forte crescita, non solo per i tutorial e i video di fitness che condivide attraverso Instagram e YouTube, ma per il suo ruolo TV come meteorina. Fasciata in abiti aderentissimi e sexy, la giovane annuncia il meteo tra una risata, una chiacchiera e un balletto, sfoggiando così la sua linea super allenata. Amante dello sport, la conduttrice ha abbandonato per sempre la figura estremamente magra ed esile dei primi anni come modella, in favore di una forma più sana, tonica e sensuale. I suoi video sono seguitissimi e amatissimi e ricevono elogi costanti, in particolare dal pubblico femminile, per la carica e l'entusiasmo che la giovane mostra favorendo così emulazioni positive. Sono tantissimi i fan che ne seguono le gesta sportive, replicandole tra le mura domestiche, così da eguagliare la forma fisica di Yanet.

Oltre alla presenza del tenero cagnolino, Yanet può contare sull'amore del nuovo fidanzato Lewis Howes, giocatore professionista di football, atleta, scrittore, imprenditore e business coach. Un sentimento più che evidente che i due non perdono l'occasione di mostrare e confermare foto dopo foto, anche grazie a una serie di partecipazioni televisive. La coppia ora sembra impegnata a godersi un momento di totale relax in territorio americano, sempre al fianco del cagnolino Mamacita, prima di fare ritorno agli impegni di sempre. Le foto del soggiorno a stelle e strisce riempiono il seguitissimo profilo Instagram della meteorina, che posa davanti ai monumenti più importanti degli Usa, ma sempre al fianco dell'amatissimo fidanzato.

