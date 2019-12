Zaira Nara: "Il nome di mio figlio? Glielo daremo il giorno della nascita"

Zaira Nara è la sexy sorella di Wanda, moglie e agente di Mauro Icardi ex capitano dell'Inter ed attuale centravanti del Psg. La minore delle Nara è molto celebre in Argentina per la sua professione di modella e conduttrice televisiva e anche sui social vanta un grande seguito con oltre 3,4 milioni di follower su Instagram, meno rispetto alla sorella 33enne ma pur sempre un numero considerevole.

Zaira è ora incinta del suo secondo figlio e ai microfoni del suo programma televisivo "Morfi" ha confessato di aver scelto il nome del futuro nascituro, un maschietto come svelato tempo fa dalla stessa Zaira che aveva mostrato un'ecografia, ma di averlo poi cambiato all'ultimo momento: "Ci dirai il nome? Possiamo dirlo o no?". In realtà ce n’era uno, quello che conoscevate, e ora abbiamo dei dubbi. Ora non sappiamo se cambiare il nome perché ad un familiare non piace. Quindi stiamo pensando. Povero, penso che nascerà e gli daremo il nome lo stesso giorno in cui nascerà". La sexy argentina ha già una bambina dal nome Malaika nata dalla relazione con il compagno Jakob von Plessen.

La sorella minore di Wanda nei mesi passati si era espressa a più riprese negativamente sull'ex cognato Maxi Lopez per le parole al veleno riservate dall'attaccante del Crotone ai coniugi Icardi: "Penso che non sia mai bello quando una famiglia si separa, perché se ti sposi lo fai per tutta la vita. Se hai figli, lo fai con la donna che ami non credete? È davvero triste, non importa quanto sia in meglio, c’è un momento di rottura che è triste, è sempre così. Se vedi Wanda che è di nuovo innamorata e tornata a formare una nuova famiglia, ha avuto altri figli. Lui è ancora aggrappato alla storia. Voleva fare una battuta e gli è venuta male".

Zaira aveva anche intervistato la sorella nel corso del suo programma televisivo con Wanda che aveva pungolato l'ex marito Maxi: "Stavamo chiudendo per un’intervista con Maxi, che ha un discreto desiderio di parlare. Non farai un casino, vero?", la domanda della conduttrice tv a Wanda che rispose con un commento al veleno: “Mmm … Sì, ma è un po ‘affamato, sicuramente farà uno scambio per un paio di torte, cibo".



