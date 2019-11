Zaira Nara punge Maxi Lopez: "Il suo commento su Wanda? Da maschilista"

Mauro Icardi si è trasferito sul gong del calciomercato al Psg e con lui anche Wanda Nara ha perso un po' di contatto e di appeal con Milano. L'agente e moglie dell'ex capitano dell'Inter si è ormai calata nella sua nuova realtà parigina nonostante la sua presenza fissa come opinonista e valletta del programma di Pierluigi Pardo Tiki Taka. Wanda è molto popolare sia in Italia che in Francia e vanta oltre 5,8 milioni di follower sui social network che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video in atteggiamenti sexy e provocanti.

Wanda è molto seguita nel nostro paese, la sorella minore Zaira, invece, è una vera e propria star in Argentina dove svolge la professione di modella e presentatrice televisiva. La bella sorella della moglie di Icardi, qualche tempo fa aveva attaccato l'ex cognato Maxi Lopez, oggi attaccante del Crotone, che aveva detto di aver perdonato l'ex capitano dell'Inter con un commento al veleno: "Altro che perdono, lo ringrazio per essersela portata via".

Zaira all'interno del programma Morfi, da lei condotto, ha commentato quella frase di Maxi: “Che commento fuori luogo. È molto maschilista. Al di là di quello che ha fatto, è un commento che ho già sentito… Questo tipo di commento si sente quotidianamente. Ma fermati un attimo! Non siamo un oggetto. Credo che si debba rivedere il modo in cui gli uomini si esprimono. Non credo che l’abbia fatto con cattiveria. Speriamo di no. Se metti un commento ad una foto di un sito… Non lo so. Ovviamente, prima vuoi che lo leggano, lasci che diventi virale mentre sta accadendo".

Zaira ha poi affondato il colpo: "Penso che non sia mai bello quando una famiglia si separa, perché se ti sposi lo fai per tutta la vita. Se hai figli, lo fai con la donna che ami. È davvero triste, non importa quanto sia in meglio. C’è un momento di rottura che è triste. Se vedi Wanda che è di nuovo innamorata e tornata a formare una nuova famiglia, ha avuto altri figli. Lui è ancora aggrappato alla storia. Voleva fare una battuta e gli è venuta male". Zaira, dunque, è scesa in campo per difendere per l'ennesima volta la sorella da una querelle che sta logorando i protagonisti e che dura ormai da diversi anni. Le due sorella Nara però si dimostrano più unite che mai.

