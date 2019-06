6 BARKAS Senza colpe particolari, nonostante il passivo.

5 ZECA Schierato in un ruolo non suo, non ne azzecca una.

4 MANOLAS Colpevole nell'azione del gol di Barella, quando si fa battere dalla velocità di Belotti. E in bambola quasi sempre: serataccia, per il giallorosso.

4 PAPASTATHOPOULOS In barca, come tutti i suoi compagni di retroguardia.

4 STAFYLIDIS Travolto, lui pure.

4 SIOVAS Schierato davanti alla difesa, non la becca mai.

4,5 MASOURAS Dovrebbe aiutare Zeca in copertura: come non detto.

4 SAMARIS Pessimo quando non trova il pallone permettendo a Insigne di involarsi per il 2-0. Rischia anche il rosso, ma viene graziato (dal 32' st BAKASETAS sv).

5 KOURBELIS Poca roba (dal 1' st SIOPIS 5 Non fa meglio del suo compagno).

5 KOLOVOS Forse tra i meno peggio, ma comunque sostituito (dal 1' st MAVRIAS 5,5 Poca roba anche lui).

5,5 FORTOUNIS A lungo impalpabile, pericoloso a metà ripresa.

Ct ANASTADIASIS 4 Squadra inguardabile. Senza ritmo e senza idee.