Abate, ultima a S.Siro e lacrime

7,5 DONNARUMMA Tiene a galla il Milan parando un rigore decisivo. Se c'è ancora aria di Champions è merito suo.

6 ABATE Causa il rigore che avrebbe potuto mandare all'aria la stagione del Milan. Esce in lacrime per la sua ultima a San Siro (dal 39' st CONTI sv).

6 MUSACCHIO Ordinaria amministrazione, Ciano di certo non lo impegna troppo.

6 ROMAGNOLI Dirige la difesa con l'autorità dell'ultimo periodo. Perno.

6 RODRIGUEZ Caracolla sulla fascia. Come sempre. Ma se la cava. Come sempre.

5,5 KESSIE In aria lo si vede spesso, soprattutto nel primo tempo. Peccato che la mira e le idee manchino.

5 BAKAYOKO Gigioneggia a centrocampo, ma di certo non appare nella sua giornata migliore (dal 6' st CUTRONE 6 Entra e ci mette l'anima).

6 CALHANOGLU Non si può dire non abbia idee buone. La messa in pratica, però, è rivedibile.

7,5 SUSO Gol e assist a ripetizione in questo finale di campionato. È lui l'elemento in più del Milan oggi.

6 PIATEK Commiato da S.Siro con gol. Nell'unico pallone toccato. Non male come media (dal 36' st CASTILLEJO sv).

5,5 BORINI Si divora almeno tre gol facili facili. Per fortuna sua arriva la vittoria.

All. GATTUSO 6,5 Cambi giusti al momento giusto. E si continua ancora a sognare.