Adani, khomeinista del calcio da bar

di Tony Damascelli

Adani Daniele è ormai una leggenda di Sky sport. Si mormora che il pubblico attenda, con ansia, la lectio magistralis del barbuto di Correggio, città famosa per le gesta di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di donne. Le teorie dell'Adani hanno un pregio: ricordano una storiella esemplare. Un gruppetto di uomini, raccolti al bar del paese, trascorre le giornate parlando delle donne che passano dinanzi ai loro occhi, immaginano e descrivono quello che farebbero a letto con le stesse, nei dettagli. Accade, poi, che uno di questi gentiluomini si trovi, improvvisamente, in un vicolo cieco, a tu per tu, con una donna. Decide di passare all'azione aggressiva, affronta la malcapitata, la spoglia, la denuda ma, al momento ultimo, frena e si domanda: «Adesso ci vorrebbe uno pratico».

Adani Daniele, nel bar di Sky Sport, parla, immagina, si agita, spiega che cosa farebbe lui con la squadra (donna), ogni dettaglio. Poi, dinanzi alla possibilità di traslocare, dalla sedia alla panchina, frena, afflitto dalla stessa domanda: «Adesso ci vorrebbe uno pratico». Da scompisciarsi. Egli è il prototipo del khomeinismo calcistico, di coloro che scambiano la strategia con la tattica, depositari, in esclusiva, della scienza pallonara, sprezzanti con l'avversario di idee, ritenendolo inadeguato, vincente ma modesto. Un allenatore argentino diceva di saper disporre benissimo sul campo i calciatori ma questi, dopo, si muovevano. È l'ora: Adani si muova, abbandoni lo studio di Sky e raggiunga il gruppetto di uomini al bar di Correggio. Hanno bisogno di nuove lezioni sul Kamasutra calcistico. Sono sicuro che se Adani Daniele, durante il viaggio, dovesse incontrare Rocco Siffredi, gli spiegherebbe come si debba fare con le donne. Adanitico.