Adesso nella Juve è allarme Higuain. Rischia di saltare anche il Tottenham

nostro inviato a Torino

La caviglia di Gonzalo Higuain per la Juventus è un po' come il tallone d'Achille. È il punto debole che sta togliendo tranquillità alla Signora in un momento cruciale della stagione.

Il dubbio l'aveva insinuato Massimiliano Allegri subito dopo la conquista della quarta finale di coppa Italia consecutiva. «Higuain al momento non è disponibile ha la caviglia che sta bene, ma la contusione che gli dà fastidio. Se riesce a riprendersi per Roma viene con noi, altrimenti no. E se non si riprende neanche per Londra non viene neanche a Londra», le parole dell'allenatore bianconero che hanno fatto suonare il campanello d'allarme. E che hanno trovato conferma nell'allenamento di ieri: Higuain ha lavorato ancora a parte, svolgendo un programma differenziato. A questo punto appare improbabile un suo utilizzo nella gara contro la Lazio. C'è pessimismo nell'ambiente bianconero al riguardo, e al massimo l'argentino potrebbe trovare posto tra i convocati se questa mattina dovesse riuscire a svolgere almeno una parte della seduta con la squadra.

Ieri anche Beppe Marotta ha invitato alla cautela sul recupero del numero nove bianconero: «La botta che ha ricevuto alla caviglia è veramente fastidiosa. Il trauma è di tipo osseo, quindi comporta da parte dello staff medico una particolare attenzione. Quindi diciamo che esiste la giusta e logica prudenza nel rimetterlo in campo, non è nulla di grave. Però preferiamo che questo trauma si possa risolvere nel migliore dei modi, quindi se serve aspettare lo aspetteremo».

Resta il fatto che Higuain arriverebbe alla sfida decisiva con il Tottenham senza minuti nelle gambe dall'infortunio contro il Torino del 18 febbraio. Di certo non nelle migliori condizioni possibili. Considerando che anche Dybala è rientrato in punta di piedi proprio nel derby della Mole: venticinque minuti, seguiti dai dieci in coppa Italia contro l'Atalanta. Probabilmente ritroverà una maglia da titolare domani contro la Lazio. Prova generale per poi presentarsi a Wembley nelle migliori condizioni possibili.

Dove l'ideale sarebbe ripresentare dopo due mesi esatti la coppia dei sogni bianconeri: la Joya e il Pipita. L'ultima volta insieme dei due argentini, infatti risale al sei gennaio: trasferta di Cagliari. Divisi non solo dagli infortuni, ma anche dal ct dell'albiceleste che ha convocato Higuain ma non Dybala per le prossime amichevoli di fine marzo contro Italia e Spagna.