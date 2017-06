Allegri-Juventus, ecco la fumata bianca: insieme fino al 2020

Massimiliano Allegri-Juventus, finalmente è arrivata la tanto attesa firma sul rinnovo di contratto. Il tecnico toscano e il club bianconero, però, hanno smentito tutti perché il nuovo accordo scadrà il 30 giugno del 2020 e non nel 2019 come paventato nei giorni scorsi. Allegri guadagnerà cifre importanti: circa 8 milioni di euro all'anno comprensivi di bonus.

Ecco il comunicato ufficiale da parte della Juventus, sul proprio sito ufficiale: "Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri ha rinnovato il suo rapporto con la Juventus fino al 30 giugno 2020. Un rapporto che, dal giorno del suo arrivo, nel luglio del 2014, ha permesso alla squadra di continuare il suo percorso di crescita in Italia, iniziato tre anni prima, e consolidare sempre di più la sua posizione di top team europeo. In questo caso non c’è niente di meglio che lasciar parlare i dati: sotto la sua guida la Juventus in Italia ha vinto tre Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ha quindi riscritto la storia del calcio italiano, arrivando a sei Scudetti consecutivi e tre Coppe nazionali una in fila all’altra: una triplice doppietta mai vista nel nostro Paese. I numeri dicono anche che con Massimiliano alla guida, la Juve ha vinto 97 partite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In Serie A, gli 84 successi e i 17 pareggi su 114 gare si traducono in 269 punti totali, con una media di 2.36 a partita.