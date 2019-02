Allegri vuol far riposare Ronaldo

Torino. Tre partite prima del match dell'anno, ovvero il ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid: se poi ce ne saranno altri, dipenderà da quanto succederà allo Stadium il 12 marzo. Nel frattempo, con una classifica del tutto rassicurante in campionato, la Juve è attesa da una doppia trasferta e dal match casalingo contro l'Udinese: si comincia domani a Bologna, si proseguirà poi domenica 3 a Napoli per chiudere venerdì 8 ospitando i friulani.

Domani, contro la truppa di Mihajlovic, probabile qualche cambio rispetto a quanto visto in Spagna: Cancelo dovrebbe riprendersi la corsia destra (al posto di De Sciglio) e Rugani il centro della difesa per non esporre Chiellini a troppo sforzo. Soprattutto, la novità potrebbe però riguardare Ronaldo: se CR7 rimanesse a guardare per la terza volta in stagione (dopo la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in campionato e quella di Bologna in coppa Italia), il terzetto titolare sarebbe composto da Dybala, Bernardeschi e Mandzukic. Pur volendo giocare sempre, il portoghese dovrebbe accettare la decisione di buon grado: ancora out invece Douglas Costa, il cui rientro è previsto contro il Napoli. E le cui serpentine si spera vengano buone il 12 marzo.