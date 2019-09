Allerta meteo a Genova: a rischio rinvio Samp-Torino

La sfida tra Sampdoria e Torino è a rischio rinvio a causa delle possibili condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere il regolare svolgimento dell'incontro. La gara è in programma domani pomeriggio alle ore 15, proprio quando è prevista una forte ondata di maltempo su Genova: per la giornata di domani è stata diramata un'allerta meteo arancione.

Samp-Torino a rischio

Piogge in estensione da Ponente verso Levante per l'arrivo di una perturbazione atlantica che renderà instabile l'intera giornata di domani: previste piogge di forte intensità con relativi significative o elevate cumulate; si registra inoltre un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e anche persistenti; venti forti o di burrasca.

Nel passaggio di maltempo dovrebbe essere interessata anche la zona dello stadio Luigi Ferraris: la situazione verrà costantemente controllata dagli organi competenti. Da non escludere il passaggio da allerta arancione a rossa: in tal caso la partita verrebbe rinviata e successivamente si dovrebbe valutare una serie di date utili per il recupero, considerando il turno infrasettimanale previsto tra martedì e mercoledì prossimi. Si proverà comunque a giocare fino a quando ci saranno le condizioni: eventualmente si potrà ricorrere all'utilizzo di tappeti per cercare di impregnare il terreno il meno possibile d'acqua.

