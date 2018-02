Alli coinvolto in uno scandalo sessuale: video hard mentre riceve sesso orale

Dele Alli è uno dei giovani calciatori più forti in circolazione. Il classe '96 di proprietà del Tottenham sarà prossimo avversario della Juventus in Champions League e sogna di fare lo scherzo alla Vecchia Signora. Il 21enne inglese, di origini nigeriane, però, in questi giorni è stato molto chiacchierato per una vicenda extra-calcistica che lo sta vedendo direttamente coinvolto e che l'ha costretto ad adire alle vie legali.

Alli, infatti, in questi giorni ha dovuto fare i conti con uno scandalo sessuale visto che in rete è circolato un video hard, con lui attore protagonista. Nel video della durata di 12 secondi si vede lui, nudo, in piedi e molto sorridente, mentre riceve sesso orale da parte di una ragazza, la quale pare non essere la sua fidanzata. Questo filmato sarebbe una sorta di vendetta nei confronti del giocatore del Tottenham che per il momento ha preferito non commentare la vicenda. I legali di Alli stanno già procedendo alla difesa anche se hanno anche parlato della possibilità che non si tratti del loro assistito visto che il video non è molto chiaro.