Amarcord Milan Brocchi al Monza sfida il Benevento di Pippo Inzaghi

Una carrambata tira l'altra. Qualche giorno fa l'abbraccio con Sandro Nesta ai margini dell'amichevole col suo Frosinone, domenica prossima a Benevento la sfida con Pippo Inzaghi, il sodale di una vita passata insieme tra ritiri e vacanze estive, guadagnata sul campo col successo, netto e applaudito, sull'Alessandria. «Il primo gol è arrivato dopo 25 passaggi, palla a terra: perciò alla fine il presidente Berlusconi era contento e ai ragazzi che l'hanno visto ridere e scherzare negli spogliatoi brillavano gli occhi» racconta Christian Brocchi con lo spirito del cronista. Questa volta si fa sul serio: in palio c'è il passaggio al turno successivo di coppa Italia al cospetto di un rivale già pronto per ridare la scalata alla serie A, col pubblico campano che ha accolto l'ex bomber di Juve e Milan con un pienone al primo allenamento. «Dietro il significato calcistico, c'è anche l'aspetto romantico e umano che rende speciale questo incontro» racconta ancora il tecnico che Berlusconi volle al Milan e che oggi, in Lega pro può già guidare una Maserati di squadra, nel nome del mantra berlusconiano, vincere e convincere col gioco, comandando il gioco. «Siamo già forti così, mancherebbe solo un centravanti per rendere perfetta la rosa» avverte Christian arrivato sulla panchina del Monza l'anno scorso.

I due, Brocchi e Inzaghi, si sono già scambiati un bel numero di messaggi, a dimostrazione che il vincolo dell'amicizia è persino più resistente della rivalità inevitabile quando c'è di mezzo il calcio, la professione e l'interesse supremo del risultato. «L'obiettivo è fare bella figura tutti e due, poi vincere o perdere è un'altra questione» filosofeggia Brocchi che riceverebbe altro slancio da un eventuale successo contro un team di serie B che, intreccio ancora più intrigante, ha già piegato il Napoli di Carlo Ancelotti in amichevole. Non ci sarà Berlusconi che ha conservato con i ragazzi del suo Milan rapporti affettuosi. «Di sicuro se la guarderà tutta» pronostica Christian, già pronto per la seconda carrambata.