Amici distratti e fake news. Ma Balo fa sempre notizia

La frase educatamente di prammatica, «Il 2020 non è cominciato bene per Balotelli», a corredo della notizia del suo ultimo capolavoro di successo, rovescia esattamente i termini della situazione. È mai possibile cominciare, e magari proseguire, un anno senza avere notizie del signor Balotelli? Passi per il calciatore che segna qualche gol, ma l'altro È mai possibile cominciare l'anno dovendo abbeverarci al suo instancabile pedinamento a news, e anche fake news, servite come un caffè caldo ad ogni ora del giorno? Insomma passano anni e capodanni, ma Balotelli persevera alla voce danni e insiste nell'aver fermato il tempo: neppure fosse rimasto un bambino con la sindrome dell'imperatore. Stavolta l'incidente di percorso racconta che, alle sei di mattina di ritorno dai festeggiamenti, la sua 500 Abarth ha sbattuto la parte anteriore contro un marciapiede poco distante dall'abitazione di Brescia. Guidava un amico, racconta la cronaca, solo grossi danni alla vettura poi abbandonata davanti a un passo carraio. SuperMario se n'è andato a dormire. E in mattinata un carro attrezzi si è incaricato di liberare l'ingombro. Certo, solitamente si fa così: abbandoni l'auto e te ne vai a dormire. E ci pensi qualcuno per il disturbo. Narrazione di un fatterello da poco, se non fosse che il protagonista, unico, invariabile e inarrivabile è sempre il medesimo. Diciamolo: ormai un po' noioso. Anche nel contorno di fake news che, a quanto pare inevitabilmente, ne segue sempre: stavolta qualcuno ha inventato che la sua Ferrari era andata semi distrutta, mostrando pure le foto. Peccato, che quella Ferrari, accartocciata nella zona di Desenzano del Garda, non fosse la sua. E qui possiamo avere un briciolo di compassione per il SuperMario costretto a difendersi da notizie vere e fasulle, come vivesse perennemente nel trailer di Guerre stellari. Peccato che Balotelli, invece, viva nelle realtà, indisturbato disturbatore, giocatore ormai sul viale del tramonto (se ne sarà accorto?), inesorabile combina guai capace di ricordarci che la vita è bella: meglio senza sue notizie.