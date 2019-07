Ancelotti strizza l'occhio a Icardi: "Ottimo attaccante, mi piace"

Primo giorno di ritiro per il Napoli di Carlo Ancelotti che si è presentato in conferenza stampa tirato a lucido e pronto per iniziare una nuova importante stagione. Il tecnico degli azzurri ha esordito così dal ritiro di Dimaro: "Parto con meno incognite e più certezze, sono convinto che saremo una squadra più forte. Vogliamo innesti per giocare un calcio di qualità. Avremo meno novità rispetto a tutte le squadre che hanno cambiato. Saremo in linea con quello dell'anno scorso, ma ovviamente vogliamo fare meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, nella seconda parte della stagione mi è rimasto un po' di rammarico. Sono convinto che sarà un Napoli migliore rispetto all'ultima stagione, con meno incognite dal punto di vista tattico. Consolideremo le nostre certezze e vogliamo ripartire dalla bella vittoria contro l'Inter, magari avendo più continuità".

Ancelotti ha sempre allenato fior fior di campioni ed ha poi parlato della possibilità di poter allenare un grande attaccante come Mauro Icardi: "Icardi? Credo sia un ottimo giocatore apprezzato da tutti. Per il Napoli è positivo che certi giocatori vengano accostati con credibilità. C'è l'apprezzamento per il giocatore e nulla più". L'ex tecnico di Real, Chelsea, Psg e Bayern Monaco ha poi elogiato Manolas e ha strizzato l'occhio anche a James Rodriguez: "Va ringraziato Albiol per quanto ci ha dato. Arriva un difensore fortissimo che ci permetterà di essere più offensivi, con Koulibaly possiamo avere una coppia più avanzata e lasciando l'uno contro uno. James? La qualità del gioco è alla base dell'idea che abbiamo. Vogliamo fare un calcio di qualità. James lo conosco molto bene, ma al momento non è un giocatore del Napoli e magari non lo sarà mai. Stiamo valutando tante possibilità, ma l'unica certezza è che la società vuole rinforzare la squadra e io non ho dato l'ok a nessuna cessione. Se poi qualche giocatore vorrà cambiare aria, valuteremo le occasioni e i momenti".