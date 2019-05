La moglie di Casillas operata per un tumore

È un periodo davvero difficile quello che sta attraversando la coppia Casillas-Carbonero. A pochi giorni dall'attacco cardiaco che ha colpito l’estremo difensore del Porto nel corso di un allenamento, un’altra brutta notizia ha minato la tranquillità della famiglia.

La moglie Sara Carbonero, nota giornalista spagnola, ha rivelato via social di essere in battaglia con un cancro maligno alle ovaie. Tutto è iniziato quasi per caso quando nel corso di una visita di controllo avvenuta qualche giorno fa , i medici hanno riscontrato la massa tumorale. A quel punto, senza perdere tempo prezioso, i sanitari hanno sottoposto la paziente ad una operazione.