Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter: "Qui per la sua storia"

Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Finalmente è arrivato l'annuncio che i tifosi aspettavano ormai da qualche settimana. Dopo l'addio di Luciano Spalletti che è stato esonerato ieri, parte la nuova era Conte. Sul sito nerazzurro l'annuncio ufficiale. " Il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia ". Il contratto prevede nove milioni di euro in tre anni più bonus. "Conte inizia il suo viaggio con l'Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria", si legge nel comunicato ufficiale della società. " La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo ". L'obiettivo principale dell'Inter è quello di tornare protagonista sia in Italia che in Europa. Uno scenario questo che di fatto potrebbe concretizzarsi anche grazie all'ingresso in Champions dei nerazzurri con la vittoria all'ultimo respiro in casa con l'Empoli domenica scorsa. Conte è entusiasta della sua nuova avventura: " Inizia un nuovo capitolo della mia vita. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita ". ù

Alle parole di Conte sono seguite quelle del presidente dell'Inter Steven Zhang: " Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo ". Icona della Juve, Conte dovrà adesso portare gli acerrimi rivali dell'Inter davanti ai bianconeri in campionato. Una sfida non facile se dall'altro lato in squadra c'è uno come CR7.