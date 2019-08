"Areola e Trapp puzzano di m...". Spunta il like di Verratti ma lui si difende

Marco Verratti si appresta ad iniziare la sua ottava stagione al Psg. Il talento 26enne abruzzese, infatti, dopo aver disputato due campionati di Serie B con il Pescara è stato subito acquistato nel 2012, a soli 19 anni, dal club francese di proprietà dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. Verratti con alti e bassi è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante al Psg ed è forse uno dei giocatori più "anziani" della rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Il centrocampista della nazionale italiana in queste ore ha dovuto affrontare un piccolo problema social dato che pare sia stato hackerato il suo profilo Instagram.

Verratti, infatti, ha messo un like ad un post di insulti nei confronti di suoi due compagni di squadra, il portiere tedesco Kevin Trapp e l'altro estremo difensore Alphonse Areola che recentemente era finito nel mirino del Milan in cambio di Gianluigi Donnarumma. "Puzzano di m... dovrebbero essere ceduti per comprare un vero portiere come Onana o Keylor Navas" . L'ex Pescara ha subito preso le distanze da questa spiacevole situazione e con una Instagram Story si è rivolto ai suoi due compagni di squadra che non avranno di certo preso bene il like messo dall'azzurro: "Se avete ricevuto qualcosa da parte mia, non sono stato io".

