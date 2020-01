Arriva l'album Panini 2019-20, la raccolta più ricca di sempre

Avete presente l’emozione del regalo di Natale da scartare? Il piacere di scoprire cosa si celi nascosto dalla carta che impacchetta il dono? Ecco, per molti collezionisti, aprire, ogni anno, il primo pacchettino di figurine della nuova raccolta dei calciatori Panini è qualcosa di simile. Un’emozione, un brivido, una sensazione unica; un gesto, per certi versi, magico perché ha la capacità, anche solo per qualche secondo, di riportarti indietro, con la memoria, nel tempo, quando aprivi, magari, cinquant’anni prima, con la stessa meraviglia, la prima bustina di quella lontana raccolta. In questo, la Panini è stata straordinaria nel riuscire a mantenere, nonostante i tanti decenni trascorsi, incurante della tecnologia che ha rivoluzionato il nostro modo di essere e vivere, praticamente intatta quella sensazione fanciullesca di quel primo pacchetto aperto. Certo, per noi ultracinquantenni, quelli erano i tempi nei quali le figu si attaccavano con le celline o con la colla. Adesso, come è normale che sia, i calciatori sono autoadesivi e poco male se quel modo arcaico di inserire, nell’album, i giocatori trovati, resterà soltanto in un angolo della nostra memoria lontana. E allora, come ogni Natale, pochi giorni prima del 25 dicembre, nelle edicole sono arrivate le scatole della nuova raccolta dei Calciatori, oggetto di acquisto e regalo di molti collezionisti. Che quando uno compra l’album nuovo, sa già che, come minimo, la Panini si sarà inventata qualche novità gustosa, arricchendolo, edizione dopo edizione, in maniera talmente ricca che, ormai, la raccolta completa è qualcosa che va al di là del semplice hobby, diventando un oggetto prezioso. I numeri, come sempre, aiutano a capire meglio questo straordinario fenomeno che (siamo al traguardo numero 59) non fa altro che migliorarsi, anno dopo anno. La raccolta si compone di 832 figurine (di cui 155 speciali foil, rainbow, ibride e embossed), che dovrete appiccicare in un album composto da ben 128 pagine.

Quali sono, dunque, le novità di questa edizione 2019-2020? Quella che colpisce principalmente è il formato esclusivo, degli allenatori delle squadre di A e B, senza trascurare la sezione del Sogno Azzurro, i Top Performer, il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione e tanto altro. Raccolta che, questa mattina, è stata presentata al grande pubblico, a Milano, alla presenza dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, e dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e del direttore Mercato Italia di Panini, Antonio Allegra. Per raccontare cosa si troverà, nell’album, il collezionista, lasciamo spazio alla Panini stessa: “L’album “Calciatori 2019-2020” si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con figurine di logo e trofei, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 serie principali. Segue la sezione dedicata alle squadre della Serie A TIM. A ciascuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine: nella prima doppia pagina, trovano spazio le figurine di Scudetto e di 22 calciatori protagonisti del torneo, oltre a dati e immagine dello stadio (stampati sull’album); nella seconda doppia pagina, invece, vi sono le figurine della squadra schierata, della prima maglia (mentre le altre sono stampate sull’album), del bus ufficiale e di due top player, oltre a Squadra Primavera (stampata sull’album), numerose informazioni compresi gli statini dei giocatori e le curiosità storiche della sezione “Calciatoripedia”,quest’anno sui 90 anni della Serie A. La sezione sulla Serie B BKT prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 20 squadre con 18 calciatori (3 giocatori per ogni figurina), la figurina della squadra schierata e dello Scudetto, oltre a schede sulla società, agli altri giocatori in rosa e anche qui alla sezione storica “Calciatoripedia”. Seguono le pagine dedicate alla Serie C con le figurine degli Scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi e le immagini di tutti i team (stampate sull’album) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 9 gironi)”. Come si può leggere, qualcosa di assolutamente unico nel panorama mondiale. Come sa ogni collezionista, l’album contiene, oltre alle pagine tradizionali, anche delle sezioni speciali. In questo caso, avrete la Serie A Femminile che tanto spazio sta giustamente guadagnando anche in televisione, con le figu delle rose. Per non parlare dei Mister, dove si dovranno collezionare le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B (2 mister per ogni figurina), ritratti in azione durante le partite. In Sogno Azzurro, ecco 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista degli Europei dove speriamo di essere protagonisti.

Segue la sezione Top Performers, con le figurine di 20 calciatori della Serie A TIM selezionati sulla base dell’innovativo indice CPI (Calciatori Player Index), calcolato da Panini Digital basandosi su performance, valori di mercato e valutazione di esperti di diversi settori. Altra nuova sezione è quella dedicata ai Top 11 AIC: in due pagine vengono celebrati gli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche le 11 top del calcio femminile (3 giocatori per ogni figurina). Per la figu di Ibra, invece, dovrete aspettare gli aggiornamenti da inserire nella sezione Calciomercato, dove su due doppie pagine troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato invernale, oltre a giocatori messisi in luce nella prima parte del Campionato e non inseriti nelle rispettive rose. “E’ la collezione più ricca della storia, -ha detto Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, presentando la nuova raccolta-. E’ sufficiente ricordare che vi sono 912 immagini di giocatori e in generale ben 1.141 soggetti diversi in figurina, oltre a tutte le foto stampate sull’album, per rendere l’idea dell’incredibile lavoro alla base di questa collezione che, siamo fiduciosi, riuscirà a riscuotere i favori dei collezionisti di tutte le età”. A che prezzo? Una bustina, che contiene 6 figurine + 1 coupon per vincere dei regali, costa 0,80 euro. Disponibili anche lo “Starter Pack” contenente un album e 5 bustine a 3,90 euro, la “Gift Box” contenente 60 bustine (10 in omaggio) a 39,90 euro e un “MegaPack Topolino” che contiene, oltre al magazine, un album e ben 8 bustine a 5,90 euro. Disponibile anche l’“Album Cartonato” in versione lusso a 19,90 euro, ordinabile, oltre che sul sito Panini anche tramite il portale PrimaEdicola.it e ritirabile presso l’edicolante di fiducia. Entro gennaio saranno poi in vendita le Gommaglie, con una gomma da cancellare a forma di maglia della Serie A TIM + 1 bustina a 1,90 euro. Nel prossimo mese di marzo, le 48 figurine per l’aggiornamento della sezione “Calciomercato - L’Originale” saranno in vendita all’interno dell’esclusiva “Tin Box” a 9,90 euro. Buona raccolta a tutti.