Arrivederci Roma, Totti saluta e se ne va in vacanza ad Ibiza su un volo Ryanair

Con la Roma ormai alle spalle e lo sguardo proiettato al futuro, Francesco Totti è volato insieme alla famiglia ad Ibiza per godersi le vacanze.

Un addio che non poteva essere più rumoroso, risuonano ancora forti le sue accuse alla società ma resta una certezza salda: quella di ritornare a casa con un'altra proprietà. Una prospettiva che ovviamente indebolisce la società attuale, chiamata a far sentire la sua voce. Così mentre il vicepresidente Mauro Baldissoni ribadiva a Sky: ''Il riferimento di Totti ad un suo potenziale ritorno con una nuova proprietà? Abbiamo notato che era sollecitato dai giornalisti ed essendo noi una società quotata in borsa dobbiamo essere delicati nel trattare determinati argomenti. Pallotta è stato chiaro, la Roma non è in vendita, è bene che i mercati lo sappiano''. James Pallotta via Twitter negava ''al 100% le voci secondo cui la Roma aveva pensato di citare Totti alla Consob per turbativa d' asta, viste le oscillazioni del titolo, dopo che Francesco aveva parlato di potenziali investitori negli Emirati Arabi''.

Intanto La Gazzetta dello Sport riporta il ventaglio di ipotesi che sono ancora un pò tutte vive: la Figc lo vorrebbe come testimonial dell'Europeo 2020 oppure nel ruolo di team manager, Sky in qualità di commentatore, il Qatar come ambasciatore del prossimo Mondiale e le varie esibizioni in giro per il mondo e poi ci sono le offerte di Sampdoria e Fiorentina. Intanto lui è partito per le vacanze con la famiglia a Ibiza, prendendo un volo Ryanair, ha salutato la Roma e ora inizia a pensare al suo futuro.

