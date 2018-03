"Perché Astori e non Masiello?": lo striscione choc a Bari

Non c'è mai limite al peggio e anche questa volta si è toccato il fondo. Nemmeno la morte di Astori, un giovane ragazzo di soli 31 anni, è riuscita a fermare la crudeltà di certi individui che si sono resi protagonisti di un gesto davvero disgustoso e deplorevole. Nei pressi dell'uscita 11 di Poggiofranco, infatti, è stato appeso uno striscione che recitava questa frase incredibile: "Perché Astori e non Masiello"

Il rapporto tra la tifoseria del Bari e Andrea Masiello, infatti, non è idilliaco visto il convolgimento del difensore dell'Atalanta nel calcioscommesse che gli è costata una lunga squalifica. Il 32enne di Viareggio ha già pagato per i suoi errori e leggere uno striscione di tale crudeltà a poche ore tra l'altro dalla morte di Astori è qualcosa che lascia davvero esterrefatti e sconvolti. Naturalmente non sono noti i colpevoli di tale gesto ma ci si interroga su chi abbia potuto scrivere una cosa del genere e di una gravità inaudita.