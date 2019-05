Atalanta-Gasperini, ora è ufficiale: "Avanti insieme fino al 2022"

Gian Piero Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo quest'anno con l'Atalanta. L'ex allenatore di Genoa e Inter ha portato i nerazzurri di Bergamo in Champions League, chiudendo il campionato al terzo posto in classifica dietro solo a Juventus e Napoli. La Dea ha raggiunto un traguardo storico e mai raggiunto prima e gran parte del merito è naturalmente del tecnico di Pinerolo che ha plasmato tanti calciatori facendoli diventare una vera e propria squadra e facendo schizzare alle stelle il valore di mercato di ognuno di loro.

Antonio Percassi ha sempre confermato Gasperini, anche le settimane precedenti all'ultimo decisivo turno di campionato, e questo per placare i rumors che lo volevano alla Roma al posto di Claudio Ranieri per la prossima stagione. Il numero uno del club nerazzurro lo ha fatto anche a fine partita contro il Sassuolo e nella giornata di oggi ha deciso di passare dalle parole ai fatti blindando il suo allenatore con un contratto fino al 30 giugno del 2022.