Atp Finals, Nadal batte Tsitsipas 2-1. Ora deve fare il tifo per Medvedev

Rafael Nadal è un vero guerriero e anche contro Stefanos Tsitsipas, l'uomo più in forma del momento, ha sfoderato una prestazione da vero fuoriclasse. Lo spagnolo, infatti, dopo aver perso il primo equilibrato set al tie break per sette punti a quattro, non si è perso d'animo e proprio come contro Daniil Medvedev si è rimboccato le maniche vincendo alla grande i due successivi set con i parziali di 6-4, 7-5, ottenendo i break decisivi al gioco numero nove nel secondo set e all'undicesimo game del terzo parziale.

Nadal ha faticato per tutto il primo set ma nel secondo parziale ha iniziato a macinare il suo gioco, ha picchiato duro, ha variato molto contro uno Tsitsipas sempre in partita ma non particolarmente famelico in quanto già qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Londra. Lo spagnolo, dunque, chiude il proprio girone con due vittorie contro il greco e contro Medvedev, entrambi per due set a uno e una sconfitta per due a zero contro il tedesco Alexander Zverev. Il numero uno al mondo, però, dovrà attendere prima di esultare dato che il passaggio alle semifinali dipende dall'andamento dell'altro match del girone che si giocherà oggi alle 21.

Zverev, infatti, questa sera sarà impegnato contro il già eliminato Medvedev e si giocherà la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. In caso di successo il tedesco chiuderebbe al secondo posto il girone, dietro Tsitsipas che sfiderebbe così in semifinale Roger Federer e con Dominic Thiem avversario di Alexander. Se invece dovesse vincere Medvedev farebbe una favore a Nadal che solo se si verificherà questa condizione staccherà il pass per la semifinale e da primo della classe andando poi ad affrontare Federer, con Tsitsipas già qualificato che andrà a vedersela contro Thiem.

La partita

Nel primo set Nadal e Tsitsipas non concedono nessuna sbavatura al servizio e la contesa si prolunga fino al tie break vinto meritatamente dal greco per 7-4. Nel secondo set il servizio dell'ellenico inizia a vacillare con un Rafa più presente e che cerca di variare maggiormente il gioco. Stefanos si salva in più di una circostanza e salva ben quattro palle break, ma il nono gioco gli è fatale dato che Nadal gli strappa il servizio e poi va a vincere il set.

Nel terzo e decisivo parziale i due tennisti continuano a tenere la battuta fino all'undicesimo gioco quando un più concentrato Nadal riesce ancora una volta a togliere la battuta all'avversario per poi finirlo nel dodicesimo gioco che vale set e partita in favore del numero uno al mondo.

