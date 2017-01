Australian Open: Nadal in campo sfoggia un orologio da 845.000 euro

Rafael Nadal vuole raggiungere Roger Federer in finale a Melbourne. Il tennista spagnolo, domani mattina alle ore 9:30, affronterà in semifinale il bulgaro, classe 91, Dimitrov per garantirsi l'ultimo atto degli Australian Open. Il maiorchino in carriera ha vinto 14 tornei del Grande Slam ma una sola volta in Australia. Nadal nei quarti di finale ha avuto la meglio sul numero 3 al mondo Milos Raonic e oltre ad aver disputato un grande match ha indossato un accessorio che non è passato inosservato ai flash dei fotografi.

Nadal, infatti, nel corso del match vinto contro il canadese ha sfoggiato, al polso destro, un orologio fantastico del valore di 845.000 euro. Questo prezioso oggetto è stato prodotto dallo svizzero Richard Mille che disegna orologi per il fuoriclasse spagnolo dal 2010. Pare che il tennista spagnolo abbia già rotto sei orologi in questi anni ma nonostante questo piccolo particolare continua ad indossarli durante le partite.