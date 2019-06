Avis con la sua app inedita reinventa e semplifica l'esperienza del noleggio

Migliorare la mobilità della cittadinanza di Milano, ma perché no anche dell'Italia e di tante altre persone, visto che l'azienda è presente in 180 Paesi. Avis rilancia e, grazie alle sue oltre 11mila agenzie di noleggio, presenta una app che potrebbe davvero rivoluzionare l'idea del comparto: «In Italia abbiamo una flotta di 1.000 auto ibride e 30 elettriche, oltre a quelle a motore endotermico comunque tutto Euro 6 - precisa Gianluca Testa, managing director southern gegion di Avis -: l'obiettivo è fare leva sull'innovazione per cogliere l'opportunità che il mercato ci offre». E dunque spazio alla nuova app, il cui obiettivo è reinventare l'esperienza del noleggio: «Ipotizziamo che un cliente arrivi a Linate - prosegue Testa - non avrà bisogno di recarsi al banco Avis, gli basterà la sua app e recarsi al posto dove l'auto sarà parcheggiata ad attenderlo».

Un nuovo modo di intendere anche il fleet management, quello presentato a Casa Milan dove l'azienda ha mostrato la sua partnership con il club rossonero: «Non facciamo noleggio a lungo termine, ma forniamo alle aziende servizi flessibili, a medio termine». L'utente potrà decidere autonomamente il periodo di noleggio (un giorno, due, settimane, mesi, ecc) e come muoversi tra le 320 stazioni italiane.

Luca Talotta