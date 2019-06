Baldissoni replica a Totti: "Deromanizzazione? Niente di più falso…"

Il giorno dopo è sempre peggio. La Lupa della Roma e il suo popolo si alzano e si leccano le ferite per il secondo addio di Francesco Totti ai colori, prima come eterno capitano, ora come effimero dirigente.

Nel day after, dove le polemiche impazzano, ecco che arrivano le parole di Mauro Baldissoni, vice presidente dei giallorossi, anch'egli messo nel mirino dal Pupone: "Non è vero che volevamo la deromanizzazione della Roma. Non c'è nulla di più lontano dal vero, dispiace che quest sia la sua percezione ma è figlia dell'amarezza, ma rispondiamo coi fatti: Francesco ha avuto due contratti da giocatore e uno da dirigente in otto anni di questa società, anche una proposta da direttore tecnico. Anche a De Rossi abbiamo fatto due contratti da giocatore e proposto di iniziare un percorso da dirigente o allenatore. Ci sono altri fatti, ma neanche li cito" .