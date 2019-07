Bale, la Cina chiama: ingaggio da un milione di euro a settimana

Gareth Bale è diventato un vero e proprio indesiderato in casa Real Madrid e dopo sei anni ricchi di successi e di reti siamo arrivati ai titoli di coda. Zinedine Zidane l'ha di fatto messo alla porta: "Il club ha deciso di venderlo e se va via domani è un bene per lui e per noi". Parole chiare, nette e che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il gallese, 30 anni, nei suoi sei anni al Real ha giocato 231 partite segnando 102 reti e dando una grossa mano a vincere quattro Champions League, quattro mondiali per club e tre Supercoppe europee.

Bale piace a diversi club europei ma anche in Cina dato che secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun il Beijing Guoan è pronto a corrispondergli la bellezza di 35 milioni di euro all'anno diventando di fatto il più pagato nel mondo. Il club cinese però non vorrebbe pagare niente per il costo del suo cartellino: difficile che il Real accetti di ceder a cuor leggero un top player e che ha solo 30 anni. Il suo guadagno sarebbe pari a 1,1 milioni di euro a settimana. L'affare però dovrà concretizzarsi entro mercoledì 30 luglio, giorno in cui chiuderà il calciomercato cinese. Secondo quanto riporta l'Indipendent, però, Real e Psg stanno imbastendo un maxi scambio che coinvolgerebbe Bale in cambio di Neymar più conguaglio economico, alto, in favore dei parigini. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro dell'ex Tottenham ma una cosa è certa: sarà lontano dal Real Madrid.